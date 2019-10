"El cambio que hagamos será en función al equipo. (Lucas) Villarruel puede jugar hasta tres cuartos de cancha y (Alexis) Castro es más ofensivo", planteó Frank Kudelka, entrenador de Newell's, para así despejar cualquier posibilidad de confirmar quién reemplazará mañana a Jerónimo Cacciabue ante Banfield. "El rival tiene bueno jugadores importantes y que explotan bien el juego por arriba", remarcó el entrenador de la Lepra. A pesar de la duda planteada, Villarruel corre con ventaja para jugar mañana su primer partido de titular.

"Banfield es un rival difícil como todos en el fútbol argentino, no hay término medio en eso. Está cambiando la forma de jugar que tenía con el otro técnico (Hernán Crespo), sabemos como lo hace jugar a sus equipos (Julio) Falcioni, no sé con qué objetivos vendrán aquí pero seguramente será el de sumar. Banfield tiene buenos jugadores, desequilibrantes en el uno contra uno, y futbolistas altos que explotan muy bien el juego aéreo", analizó Kudelka.

Es por eso que el técnico duda en incluir a Castro por el lesionado Cacciabue o bien apostar por Villarruel. "Villarruel ofrece varias opciones porque puede jugar como volante central solo o como interno tanto por derecha como por izquierda, pero hasta tres cuarto de cancha porque no tiene la verticalidad en su juego. Corre con ventaja porque ya jugó con (Julián) Fernández en Olimpo, ellos tienen un tiempo ganado en la sincronización por conocerse. El chico Castro es más ofensivo y es un volante interno que puede moverse por derecha o izquierda. Pero nosotros debemos manejarnos con prudencia para llevar a los jóvenes a Primera" explicó Kudelka, dando así señales claras que mañana a las 19 Villarruel tiene todas las chances de ser titular.

Cristian Insaurralde, autor del gol ante Boca, se ganó un lugar entre los suplentes, desplazando a Luis Leal, quien se ausentó por una semana de las prácticas porque tuvo familia en Portugal.

"Insaurralde es un jugador con el que venimos trabajando, conocemos su calidad y sus cualidades. Por eso recurrimos a él ante Boca. Y Leal volvió con muchos días fuera de la institución, demasiados. Más allá de las vicisitudes personales, hay que tener un sentido de pertenencia, no digo que él no lo tenga, pero cuando te alejas tanto tiempo podes perder ese rumbo. Soy muy directo sobre ese tipo de cosas y ahí es donde está el grado de justicia que tengo que tener", explicó.

La probable formación de Newell's parea recibir mañana a Banfield desde las 19 será con Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti, Bíttolo; Villarruel, Julián Fernández, Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Albertengo, Maxi Rodríguez.

Por último, ayer Kudelka se refirió a su conducta en el partido con Boca, donde fue expulsado. "Quiero pedir disculpas por mi expulsión porque no es un buen ejemplo, no estuve bien, no corresponde, pero voy a dar mi fundamento: cuando vino el cambio por la lesión de Cacciabue, el juego prosiguió mucho tiempo y se paró del otro lado del campo de juego, eso me molestó mucho y ese fue mi error".