El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, desde el 11 de agosto que no se saca una foto con el presidente Mauricio Macri. Pasada la elección provincial, donde su delfín Rodolfo Suárez resultó electo, el mandatario provincial se incomodó ante una pregunta de un periodista sobre si quería despegarse de Macri. "Dejen de decir esas estupideces, por favor... ¿qué es despegarse? Es una elección provincial, ¿qué puta tiene que venir Macri o Alberto Fernández?", lanzó. El Presidente tiene previsto aterrizar en Mendoza el sábado con sus marchas del "Sí, se puede". Sería recibido por Cornejo. El mandatario provincial dijo poco tiempo después de la victoria que Macri se había equivocado con la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires: "Le dijimos que tenía que desdoblar". Cuando le preguntaron por su despegue de Macri, se ofendió: "No reproduzcan esos comentarios como loro. Nosotros creemos que no tenían nada que hacer ni Alberto Fernández ni el presidente Macri. Esta es una elección nacional y sí va a venir el presidente Macri y vamos a hacer campaña con él, y vamos a intentar de que gane en Mendoza y ojalá gane en la Nación, pero que nos despegamos o no nos despegamos… esto era una elección provincial”.