El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en sus oficinas de San Telmo, con motivo del Día Internacional de la No Violencia. "El compromiso con los derechos humanos es un valor central de la democracia y debe ser un eje de las políticas públicas", publicó Alberto Fernández desde su cuenta de Twitter, donde compartió una imagen con Pérez Esquivel. Según contaron desde el entorno del ex Jefe de Gabinete, en la charla se habló de "cómo reducir la pobreza y el hambre" y de "la situación de los derechos humanos". También participaron de la reunión el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés y su hijo, el dirigente kirchnerista Juan Manuel Valdés.