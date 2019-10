Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral ratificaron anoche el paro de 48 horas anunciado para el fin de semana y desaconsejado por el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien sugirió que “no es un buen momento” para esa medida. “Los trabajadores tienen la paritaria vencida”, argumentó Pablo Biró, secretario general de APLA, que reúne a pilotos de Aerolíneas. Los sindicatos (el otro es UALA, que agrupa a los pilotos de Austral) confirmaron que participarán hoy de la convocatoria a la Secretaría de Trabajo, donde podría resolverse una conciliación obligatoria que impida la huelga.

El conflicto de los pilotos de la aerolínea de bandera sumó la inesperada intervención del candidato del Frente de Todos, quien durante un acto en San Juan solicitó a los gremios suspender la medida de fuerza anunciada pese a reconocer la legitimidad del planteo. “Si mi palabra les sirve, o les pesa, les digo que no es un buen momento para tomar estas medidas. A partir del 10 de diciembre comenzaremos a construir otra historia. Si pudiéramos hacer algo, le estoy hablando con el corazón, para que no haya este conflicto el fin de semana y que los vuelos salgan”, afirmó Fernández.

“No sólo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el gobierno utiliza electoralmente”, explicó Biró en declaraciones a Futurock. “Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados”, recordó. “Nadie quiere la huelga, nosotros mismos no la queremos, pero hay copilotos que no pueden pagar el alquiler”, destacó para justificar la medida.

La huelga se decidió tras una asamblea desarrollada el lunes, que derivó en la cancelación de más de 70 vuelos en los aeropuertos metropolitano y de Ezeiza. La medida para el fin de semana arrancará a la cero hora del sábado y finalizará a las 23.59 del domingo.