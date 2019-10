El Cecim (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas) La Plata anunció las fechas de las audiencias indagatorias para los militares imputados por haber torturado a soldados durante la guerra en el Atlántico sur. "Tras la suspensión que había dispuesto la jueza Mariel Borruto, gracias a la tarea del Cecim La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el incansable apoyo de la Procuraduría especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de la Procuración General de la Nación, tenemos fecha de indagatoria", expresaron los querellantes en un comunicado. Entre el 5 y el 6 de diciembre serán indagados Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini. "No son las 18 iniciales, ni las 95 que deberían ser, pero entendemos que se abre una posibilidad importante para que los militares denunciados por la comisión de torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas comiencen a dar explicaciones a la Justicia", dijo el Cecim. Y agregó: "Fueron crímenes de lesa humanidad, fueron graves violaciones a los derechos humanos, no vamos a descansar hasta que se haga justicia".