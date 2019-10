Charly Alberti y Zeta Bosio harán una gira de homenaje a Soda Stereo, el grupo que compartieron con Gustavo Cerati, acompañados por cantantes invitados. En la lista aparecen desde Chris Martin, líder de Coldplay, hasta Benito Cerati, hijo del fallecido líder del trío. Por el momento se anunciaron cuatro shows, que arrancarán el 29 de febrero en el Campín de Bogotá, Colombia, y terminarán el 21 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires (aunque está previsto que continúen durante abril). Las entradas para el recital porteño podrán conseguirse en preventa para los clientes de BBVA desde el domingo 6 y en venta general desde el viernes 11, a través de AreaTicket .

"Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él", dice el comunicado con el que Alberti y Bosio dieron a conocer la gira, que llevará el título Gracias Totales. Soda Stereo. Precisamente porque no son Soda sin Cerati, el baterista y el bajista no plantean la gira como un regreso de la banda sino como un modo revisitar su historia y rendirle homenaje. El show tendrá una puesta "teatral" e inspirada en la gira de The Wall, de Roger Waters, según anticiparon los productores.

La idea de Gracias Totales. Soda Stereo surgió de la realización de SEP7IMO DIA, el espectáculo del Cirque du Soleil inspirado en el trío. Por ahora, Zeta y Charly ensayan con dos músicos que formaron parte de Soda en algún momento, Richard Coleman y Fabián "Zorrito" Von Quintiero. Y el elenco de cantantes que le pondrán su impronta a las canciones de la banda incluye, además de los mencionados, a Adrián Dárgelos (Babasónicos), Gustavo Santaolalla, Rubén Albarrán (Café Tacvba), Andrea Echeverry (Aterciopelados), León Larregui (Zoé), Mon Laferte, Fernando Ruiz Díaz (Vanthra) y Juanes. El show estará planteado para que haya al menos siete de los vocalistas en cada presentación y el resto aparecerá en videos, igual que el propio Gustavo Cerati. Además de las paradas en Bogotá y Buenos Aires, Gracias Totales. Soda Stereo tendrá otras en Santiago de Chile (7 de marzo) y Ciudad de México (12).





Aunque la idea de la gira ya se había filtrado los últimos días, la primera confirmación oficial de que Bosio y Alberti planeaban algo fue hace dos horas, cuando se difundió en redes sociales un video en el que se los veía volver a la sala de ensayo, tomar sus instrumentos y arrancar con la base de "Hombre al agua". Luego se difundió el texto firmado por los dos músicos, que tras un saludo inicial, dice "¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez". Otra parte del comunicado plantea: "Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás".