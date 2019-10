El acertijo

Juan, Ricardo y Lucas cenan durante tres días una hamburguesa cada uno. Para ello disponen de una plancha en la que caben sólo 2 hamburguesas. Cada lado de la hamburguesa tarda 3 minutos en hacerse. El primer y el segundo día cocinan Juan y Ricardo y ambos invierten 12 minutos en hacer las tres hamburguesas. Ponen dos hamburguesas en la plancha y las hacen por los dos lados, total 6 minutos. Luego ponen la tercera hamburguesa y la hacen por los dos lados, con lo que tardan 6 minutos más. Total 12 minutos. Al tercer día cocina Camilo y sólo tarda 9 minutos en hacer las 3 hamburguesas. ¿Cómo puede lograrlo?`

Respuesta: Pone 2 hamburguesas en la plancha: 3 minutos. Luego da vuelta una y saca la otra, poniendo la tercera en su lugar: 6 minutos. Ya hay una hecha, y ahora pone por la otra cara las otras dos: 9 minutos.

El número

21,8 por ciento cayeron las ventas de nafta premium entre enero y agosto respecto al mismo período del año pasado, según informó la consultora IES. El derrumbe obedeció a la suba de precios y fue compensado parcialmente con un incremento de 3,2 por ciento de las ventas de nafta súper, aunque en conjunto el descenso acumulado en lo que va del año fue del 4,5 por ciento.

La posta

Reyes Daniel Ruiz, ingeniero de software de 34 años que trabajó para Yahoo, se declaró culpable de haber utilizado su posición para acceder a las cuentas de correo de aproximadamente 6000 personas en busca de contenido privado, en especial imágenes y vídeos sexuales. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal del distrito norte de California, Reyes se aprovechaba del acceso que tenía para entrar en las cuentas -principalmente mujeres jóvenes, incluidas amigas y compañeras de trabajo- y copiaba las imágenes y vídeos que encontraba en un disco duro que guardaba en su casa. Cuando la compañía para la que trabajaba detectó una actividad sospechosa, Ruiz destruyó el ordenador y el disco duro que había utilizado para almacenar las imágenes. El ingeniero se enfrenta a una pena de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Actualmente se encuentra en libertad tras abonar una fianza de 200.000 dólares y conocerá su sentencia final el 3 de febrero de 2020.

El dato

Los españoles no habían gastado nunca tanto dinero en droga como ahora: 7.436 millones de euros al año, 143 por semana, algo más de veinte cada día, según surge de la Clasificación del Gas en Consumo Final de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística. El registro, correspondiente a 2018, supera en un algo más de un 2 por ciento los 7.283 del año anterior, los dos únicos ejercicios en casi un cuarto de siglo (desde 1995) en los que el valor de las drogas consumidas en España rebasa la barrera de los 7.000 millones de euros anuales. El diario.es destacó la velocidad llamativa a la que ha progresado este registro en los tres últimos años, tras el retroceso de algo más de mil millones de euros que se dio en los cinco primeros años de la crisis (2009-2013) y en los dos primeros de la recuperación.

Tecno

WhatsApp anunció este martes que prepara una nueva función para preinstalar la opción que permitirá a los usuarios programar la autodestrucción de mensajes después de un tiempo determinado. Esta iniciativa será útil para las personas que no quieran su información permanente en las conversaciones con otros usuarios. La posibilidad de enviar mensajes autodestructivos apareció en la versión beta 2.19.275 para la plataforma Android, pero no estará disponible para todos. La versión beta actual de WhatsApp permite la autodestrucción de mensajes en un período de cinco segundos hasta una hora, opción disponible solo en chats grupales. No obstante, la función está en su fase inicial de desarrollo, por lo que su configuración actual podría ser modificada. WhatsApp no será pionera en esto, ya que en otros sitios para compartir información lo tienen, como Secret Chats de Telegram y el modo confidencial de Gmail.

Congreso

El Centro Cultural de la Cooperación invita al 6to. Congreso de Economía Política titulado “la economía argentina en la encrucijada” que se realizará los días 8 y 9 de octubre en Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Expondrán Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Eduardo Basualdo, Silvina Batakis y Paula Español.

Empresas

La compañía Amazon planea construir un centro de datos regional en una zona de libre comercio cercana a Bahía Blanca, informó la agencia Télam en base a un reporte de Bloomberg que se comunicó con fuentes vinculadas a la operación. La compañía con sede en la ciudad estadounidense de Seattle estaría preparando una inversión de unos 800 millones de dólares en el proyecto a lo largo de diez años y obtendrá beneficios fiscales al ubicar el centro de datos en los partidos de Bahía Blanca-Coronel Rosales de la provincia de Buenos Aires. A principios de año, el Congreso aprobó por unanimidad la ley de Economía del Conocimiento, que crea incentivos para que tecnológicas instalen sus negocios allí.