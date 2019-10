- Imaginaba que era más del palo Soda Stereo que ricotero, en relación al título del libro, “Todo precio es político”.



- Bueno, la primera cuestión que intenta sobrevolar el libro es todas las grietas habidas y por haber (risas). Claramente me encanta Soda Stereo y también los redondos, fui mucho a ver a los redondos, cuando estaba en el secundario y después. Fui a verlos a recitales míticos como Huracán y el Centro Municipal de Exposiciones. Y particularmente el juego de palabras del título que viene a recordar el tema del disco un Baión para el ojo idiota, que es uno de mis discos favoritos de la vida. Y me permitió introducir en la tapa algo que lleva siglos de debate en la economía y que tiene que ver con cuál tiene que ser el rol del Estado en el mercado. El planteo general del libro es que intervenga o no el Estado, los precios siempre tienen un componente político o están sujetos a la decisión política.