Diego Maradona aceptó que River Plate es "un equipazo" y aseguró que "no fue penal" la jugada previa que derivó en el primero de los dos goles del club de Núñez a Boca Juniors en la ida de semifinales de la Copa Libertadores. "Que River es un equipazo, es verdad; que es superior a Boca, también, pero no fue penal; los del VAR no saben nada de fútbol", señaló Maradona en un audio difundido por Fox Sports.



De esta manera, Maradona criticó la utilización del VAR que revisó el cruce de Emmanuel Mas al delantero colombiano Rafael Santos Borré en el área, y que el árbitro brasileño Raphael Claus no observó en primera instancia. "Felicito a Gallardo porque tiene un equipazo. River le pudo haber ganado 5-0 a Boca, pero no fue penal", insistió Maradona.



El entrenador de Gimnasia La Plata fue elogioso con River y Marcelo Gallardo el sábado pasado cuando perdió 2-0 por la octava fecha de la Superliga. "Con River no se puede, te esconde la pelota y estás al horno", dijo una vez concluido el partido en La Plata.

Mientras, en Boca se siguen escuchando los ecos de la derrota ante River con opiniones hacia adentro de jugadores y dirigentes contra el VAR, al tiempo que los socios recibieron una encuesta por whatsapp para saber si la posible eliminación ante el clásico rival les haría cambiar el voto.



En Boca habrá elecciones el 8 de diciembre y el actual presidente, Daniel Angelici, no podrá ser reelecto por el reglamento que impide un tercer mandato consecutivo al frente del club. El oficialismo propone -hasta ahora- a Cristian Gribaudo como su sucesor, pero el enojo de los socios ante otro posible fracaso copero colmó de dudas a la dirigencia, que se apoya en el presidente Mauricio Macri, quien fue presidente de Boca desde diciembre de 1995 hasta 2007, cuando fue elegido Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Los socios del club recibieron en las últimas horas en sus teléfonos celulares, una encuesta por whatsapp que -sin revelar el origen del sondeo- preguntaba, entre otras cosas, si la derrota contra River le haría "cambiar su voto en las elecciones institucionales de diciembre". La consulta también preguntaba si "podría perjudicar al oficialismo una posible eliminación en la Copa", y si los socios "xeneizes" piensan que la Conmebol tenía que ver con la derrota de Boca.

En las redes sociales, los hinchas siguen culpando al VAR, más allá de reconocer en muchos casos la superioridad futbolística de River. En tanto, y como para seguir con la Conmebol en el centro de la escena, una versión indicaba que la entidad podría suspender a Ramón Abila por algún dicho del delantero al árbitro brasileño Raphael Claus. Sin embargo, allegados a la dirigencia de Boca aseguraron que la Conmebol negó que vaya a tomar alguna medida contra Abila, ni tampoco con Carlos Tevez y Mauro Zárate, que al final del partido hicieron algunos gestos hacia los simpatizantes de River.