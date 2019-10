- ¿Cómo se refleja en la operación de la empresa el crecimiento general de las compras on-line? ¿qué relevancia tienen en este contexto las oficinas físicas?

- Desde Almundo notamos que a nivel mercado la compra de viajes por el canal e-commerce no deja de crecer. Esto tiene que ver con varios factores. El primero es el crecimiento de las escapadas y viajes más cortos a destinos donde los consumidores se sienten más seguros y no precisan de tanta asistencia para organizarlos. En segundo lugar, el aumento de los viajes por persona por año, una conducta típica de los viajeros con más experiencia que deriva en mayor confianza para organizar los viajes por su cuenta. Por último, las ofertas de último momento, que suelen tener pocos cupos, por lo que los consumidores se auto gestionan sus compras para no perder las promociones. No obstante, lo que nosotros percibimos es que existen viajeros que se sienten más cómodos confiando en un experto o que existen viajes que son más complejos para adquirirlos de forma online. Por ejemplo: cuando dos o tres familias deciden viajar juntas, cuando es un destino exótico o cuando se seleccionan fechas de altísima demanda o cuando se trata de eventos masivos.

- ¿Qué importancia tienen las promociones tipo Cyber Monday?

- Las promociones como Cybermonday, Hot Sale, Travel Sale vienen creciendo de forma sostenida año a año. En Almundo ponemos mucha energía en cada una de ellas porque vemos que los consumidores las esperan y responden muy bien a las cuotas, liquidaciones y ofertas. En este último año detectamos que los viajeros aprovechan, más que antes, estos eventos porque acceden a viajar a destinos que en otro momento se les hace imposible.

- ¿Cuáles son las estrategias comerciales para transitar de la mejor forma este contexto de incertidumbre cambiaria?

- Es importante trabajar cada vez más duro en conseguir promociones, ofertas, cuotas y todo lo que ayude a que la gente pueda seguir viajando. En Almundo detectamos que el argentino se acostumbró a viajar y hace todo lo posible por mantenerlo incluso en este contexto. Este año, por ejemplo, realizamos una alianza con VISA en la que ofrecemos a sus clientes cupones de descuento exclusivos que han tenido un éxito muy grande.

- ¿Qué impacto ha tenido el aumento de la oferta aerocomercial para vuelos nacionales a través low-cost?

- La aparición de las aerolíneas low cost llevó a que las tradicionales se adapten con mejores precios y opciones más personalizadas de equipaje y servicio abordo. Eso hizo que se pueda sostener la cantidad de pasajeros que venían teniendo. En términos generales el impacto es positivo, tanto para la industria como para las economías regionales.

- ¿Qué importancia tienen en la economía de la empresa los servicios complementarios al vuelo, como hotel, alquiler de autos o tours?

- Para nosotros los ingresos por la venta de servicios complementarios a los pasajes aéreos es muy relevante. En nuestras 90 sucursales que tenemos en el país casi todos los que se acercan a armar sus viajes eligen también hoteles, seguros y actividades en destino. También somos muy fuertes en circuitos a Europa y Cruceros.