DOMINGO 6

MÚSICA

Carlos Aguirre

Con una carrera de más de treinta años y un sello discográfico propio, Shagrada Medra, el músico y compositor entrerriano es uno de los artistas más complejos y originales de la actualidad. En su nuevo álbum, La música del agua, acompañado de su piano, canta a Chacho Muller, Ramón Ayala, Jaime Dávalos, Alfredo Zitarrosa y Sampayo junto a músicos de su generación como Luis Barbiero, Coqui Ortiz, Matías Arriazu o Silvia Salomone. Hoy se presentará en formato quinteto de guitarras junto a Luis Medina, Mauro Leyes, Mauricio Laferrara y Sebastián Narváez para interpretar canciones y composiciones instrumentales de su creación.

A las 21, en Café Vinilo, Gorriti 3780. Entrada: $400.

Soy yo Durante octubre y noviembre el CC Recoleta celebra la diversidad de identidades con una grilla enfocada en la transformación permanente que implica ser quienes somos. “Soy yo” será un espacio donde cuerpos, identidades, géneros y disidencias se darán permiso para desterrar los mandatos y viejos paradigmas. Se presentarán charlas a cargo de Susy Shock y de la dupla de artistas Chiachio & Giannone. Además, recitales de Flopa Lestani, Sasha Sathya, Amor Elefante, Luciana Mocchi, Rebelión en la Zanja y Bife. Hoy, en la terraza, se presentarán Diosque y Dani Umpi.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Dante Spinetta En la última jornada del Festival Ciudad Emergente Dante Spinetta copará el escenario principal con los temas de su álbum Puñal y además presentará canciones nuevas en un show de funk, rock y hip hop.

A las 18, en La Usina del Arte, Caffarena 1, La Boca. Gratis.

DANZA

Da da danza Tercera edición de una jornada que convoca a más de 50 artistas a emplazar sus obras en los diferentes espacios que ofrece la arquitectura de Ciudad Cultural Konex. El público podrá acceder a un panorama de obras actuales con diferentes búsquedas y cruces interdisciplinares. Los trabajos de Cintia Dattoli, Andrés Molina, Ivan Haidar, Bárbara Alonso, Domenique Melhem, Ana Gurbanov, Lucas Cánepa, Rodolfo Opazo y José Andino Menéndez invitarán a los espectadores a habitar y recorrer el Konex a través de la danza. Curaduría: Catalina Lescano.

A partir de las 17, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $300.

TEATRO

A orillas Cuatro mujeres danzan orilladas en una eterna vigilia. Emergen de su propia luz y su propia sombra, encarnando sueños y pesadillas. La Cooperativa Babel propone un espacio despojado, donde largos lienzo y una silla alcanzan para interpelar al espectador, invitándolo a penetrar la intimidad de una danza donde el cuerpo dialoga con la imagen audiovisual. A Orillas… de una mujer, de un abismo, con dirección de Deborah Kalmar.

A las 18, en No Avestruz, Humboldt 1857. Entrada: $300.

Carne Picada El mundo se ha transformado en un lugar difícil de habitar. La inequidad, el hambre y los distintos formatos de corrupción azotan la vida cotidiana. Un matadero viejo y destartalado en los suburbios de la ciudad. Deseo, odio, venganza y muerte son los componentes de esta obra de teatro en clave de humor negro. Escrita y dirigida por Eduardo Ruderman.

A las 19, en Teatro La Ranchería, México 1152. Entrada: $250.

LUNES 7

CINE

Muestra de Cine Africano Del 3 al 9 de octubre se desarrollará la 12° edición de “Espejos y Espejismos: Muestra de Cine Africano de Argentina”. En esta nueva edición del encuentro se presentan producciones de realizadoras, documentalistas y directores de Burkina Faso, Argelia, Senegal, Niger, Marruecos, Egipto, Mauritania, Sudáfrica, Benin, Costa Marfil, Sierra Leona y Mozambique. Este año la programación estará centrada en películas que tocan temas como las revoluciones sociales, las protestas políticas y los proyectos coloniales y neocoloniales. Participan también dos películas de ficción: un clásico de Jean Rouch: Moi, un noir, filmada en 1958 en Costa de Marfil; y Timbuktu, una película de Mauritania de Abderrahmane Sissako.

En Cine Cosmos-UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $80.

ARTE

Acople La exposición propone escenificar algunas ideas centrales que articulan la narrativa del arte local a través de un sistema de correspondencias aleatorias. Un ensayo de vecindad, amplificación, duplicación, oposición, rivalidad y admiración. Las obras escogidas componen un relato por entregas que desarma las convenciones sobre cómo pensar sus implicancias, y al mismo tiempo subrayan la ligazón que mantienen muchas de ellas con sus predecesoras. Con obras de Pettoruti, Cristina Schiavi, Xul Solar, Londaibere, Yente, Del Prete, Gumier Maier, Kuitca, Lamothe, Hlito, Chaile, Peralta Ramos, Laguna, Pombo, Ferrari y Spilimbergo, entre otros y otras. Curadora: Jimena Ferreiro. Hasta el 25 de octubre.

En Roldan Moderno, Juncal 743. Gratis.

La paleta del restaurador En tiempos de Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 1835-1852), el color rojo se extendió con su presencia y su fuerza simbólica por toda la Nación. Cuando el decreto del 3 de febrero de 1832 dispuso el uso de la “divisa punzó” como norma, la ciudad comenzó a teñirse de rojo, color que identificaba a quienes adherían al gobierno. La muestra, curada por María Lía Munilla Lacasa, rescata las formas que adquirió la propaganda política del rosismo por medio de diferentes objetos que integran la colección del Museo Histórico de Buenos Aires.

En el Museo Histórico Saavedra, Crisólogo Larralde 6309. Gratis.

Giséle Freund Con curaduría de Clara Masnatta, la exhibición recorre la obra de la fotógrafa franco-alemana de origen judío a través de una reconstrucción que repone sus performances audiovisuales e ilumina su exilio en Buenos Aires. Reúne retratos argentinos inéditos y las conferencias sobre escritores con proyección de diapositivas, verdaderas performances audiovisuales, que Freund repitió por el mundo a partir de su exilio porteño.

En el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555. Entrada: $50.

Why What Who Se trata de una exposición itinerante con la que el Master “Fashion Artefact” del London College of Fashion (University of the Arts London) celebra el décimo aniversario. Cruza los campos de diseño, tecnología y tradición artesanal, explorando las experiencias que ponen en relación al cuerpo, los accesorios y sus materialidades. La muestra presentará trabajos de 24 egresados y tutores e incorporará en esta edición piezas desarrolladas por artistas locales, como Alejandra Mizrahi (Tucumán) y Juliana García Bello (Tierra del Fuego). Hasta el 1° de diciembre.

En el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, Av. del Libertador 1902.

MARTES 8

MÚSICA

King Crimson 24 años después de la primera y única visita a nuestro país del conjunto liderado por Robert Fripp, el recital se presenta en el marco de una gira mundial en celebración de los 50 años de la edición de In the Court of the Crimson King, el primer disco de la banda lanzado el 10 de octubre de 1969. El grupo de rock progresivo nacido en Londres se presentará en formato de octeto con una formación que traza un recorrido por sus distintos momentos históricos: desde los primeros tiempos del grupo, representados por el saxofonista y flautista Mel Collins, a la delantera de bateristas formada por Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jeremy Stacey y Bill Rieflin, pasando por la presencia de Jakko Jakszyk como cantante y guitarrista.

A las 21, en el Luna Park, Av. Madero 420. Entrada: desde $1350.

ARTE

César Paternosto La muestra César Paternosto: la mirada excéntrica reúne obras de los años 60 y 70, trabajos recientes y una instalación de sitio específico inédita. “En la producción de Paternosto –explica Andrés Duprat–, la abstracción significa; abunda en connotaciones físicas e ideales que solo una visión lateral permite descifrar. Se trata de una geometría que reclama un pasaje al orden oculto de las cosas”. La experiencia que plantea el artista interroga sobre las formas: “lleva a los límites la bidimensionalidad de la pintura, apostando a la deconstrucción de las convenciones pictóricas con una propuesta singular: trabajar sobre los bordes del cuadro”. Inaugura hoy.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 8151. Gratis.

La vida frágil En el marco de Bienal Sur, se presentan la exposición La vida frágil (variaciones sobre lo íntimo) con la curaduría de Jorge Zuzulich. “En una era signada por la publicidad de lo privado, es factible que la intimidad sea uno de los últimos pliegues en donde el sujeto contemporáneo logre su propio resguardo y reconocimiento. La expresión de lo íntimo parece tomar cuerpo en un movimiento que viaja desde lo más profundo del sujeto hacia su exterioridad, como un vector que, a tientas, busca un destinatario, a su otro”. La muestra reúne obras de múltiples artistas que se aproximan a este universo problemático. Con obras de Bill Viola, Martha Wilson, Alejandra Correa, Pola Ezker, Juan Manuel Fiuza y Daniel Merle, entre otros y otras. Hasta el 24 de octubre.

En ArtexArte, Fundación Alfonso y Luz Castillo, Lavalleja 1062. Gratis.

TEATRO

Ojalá las paredes gritaran Con dramaturgia y dirección de Paola Lusardi, la obra, basada en Hamlet, de Willam Shakespeare, presenta un Hamlet adolescente, amante del trap y la música electrónica, visiblemente afectado por la muerte de su padre, que provoca constantemente a su madre, viuda solo por unos instantes y recientemente casada con el hermano de su fallecido marido.

A las 20.30, en el Teatro Metropolitan Sura, Av.Corrientes 1343. Entrada: $600.

ETCÉTERA

Griselda Gambaro La Universidad Nacional de Avellaneda distinguirá a la escritora y dramaturga en reconocimiento a la “Trayectoria por su Defensa y Fortalecimiento de la Cultura Popular”. Durante el acto se presentará un panel con Cristina Banegas, Mónica Berman y Patricia Zangaro.

A las 18, en el auditorio de Sede Piñeyro-UNDAV, Mario Bravo 1460, Avellaneda. Gratis.

MIÉRCOLES 9

ARTE

Pablo Zicarello La exposición Últimos movimientos reúne dibujos, pinturas sobre soportes diversos y otros papeles e instalaciones ligadas a la pared. Las obras que componen esta muestra fueron hechas “hace más de veinte años y antes de ayer también”, aclara el artista. Zicarello es un narrador plástico cuya obra reside en el acto, en la inmediatez de la mirada y del trato, poniendo en juego el valor de las cosas cotidianas. Cucharitas de café, de helado, un tornillo, algunas ramas, pincel sin pelo, la herramienta menos esperada. El artista exhibe regularmente su trabajo desde 1995 en muestras colectivas e individuales, tanto en Argentina como en el exterior.

En el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555 (frente al Rosedal). Entrada: $50.

Malvenido Rockefeller Muestra colectiva de afiches políticos en homenaje al medio siglo de la mítica acción “Malvenido Rockefeller”. Curada por Cecilia Medina, la exposición homenajea la intervención política que reunió, en 1969, a renombrados artistas plásticos de diferentes extracciones ideológicas, políticas y conceptuales para rechazar la visita de Nelson Rockefeller a la Argentina. A 50 años de aquella muestra de resistencia, la acción “Malvenido FMI” propone una exhibición colectiva de 20 afiches originales, seleccionados a partir de una convocatoria abierta.

De 14 a 21, en Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Gratis.

Bob-nosa Uwagboe Entre abril y mayo de este año, el artista nigeriano visitó nuestro país por primera vez para realizar su muestra Desafiando a la inhumanidad. Durante ese período realizó su obra en la Residencia Artística AfricaFlora, dirigida por su colega argentina Silvia Flora Fay. Meses después, ambos artistas presentan su trabajo conjunto exhibiendo obras de Bob- nosa intervenidas por Flora Fay. Hasta el 13 de octubre.

En Galería Arenales, Arenales 1925. Gratis.

MÚSICA

Flores en Versalles Antonio Birabent y Marcelo Filippo enhebran canciones de rock y en el camino cuentan con Moris y con el Cuino Scornik, que colaboran en un par de letras, y con Tute que le pone imagen al nombre. Flores en Versalles reúne canciones de rock “con un entusiasmo juvenil de personas que por suerte ya no son tan jóvenes”.

A las 21, en Bebop Club, Moreno 364. Entrada: $300.

Chopiniana 2019 La maestra Martha Noguera (Argentina), junto al Ensamble Estación Buenos Aires bajo la dirección musical de Rafael Gintoli, presentará un concierto con piezas de Chopin. Será el concierto de clausura del Festival Internacional Chopiniana 2019, que este año contó con la presencia de pianistas de Austria, Irlanda, Brasil, Argentina y Polonia.

A las 19.30, en Palacio Paz, Av. Santa Fe 750. Entrada: desde $400.

ETCÉTERA

Topografías literarias Entre el 6 y el 11 de octubre, en el marco del 25° aniversario del hermanamiento entre Buenos Aires y Berlín, Topografías Literarias celebrará durante toda una semana el intercambio literario entre ambas ciudades. Organizadas por el Goethe-Institut y Latinale, habrá exploraciones urbanas de escritores argentinos y alemanes, así como mesas sobre poesía, edición y traducción, con entrada libre y gratuita. Hoy se presenta la mesa “Estrategias de profesionalización del campo editorial y literario”. Con Víctor Malumián, Enzo Maqueira, Aurélie Maurin y Timo Berger.

A las 18, en Biblioteca Parque de la Estación, Gallo y Perón. Gratis.

JUEVES 10

CINE

Doc Buenos Aires Hasta el 16 de octubre se presenta una nueva edición del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Bajo la dirección artística de Roger Koza, este año el festival ofrecerá focos retrospectivos que repasan la filmografía de Stéphane Goël (Suiza), Bernd Schoch (Alemania) y Florent Marcie (Francia). “Tres miradas muy diferentes sobre qué es el cine de lo real, y sus estéticas no son menos inconmensurables entre sí. Todos tienden a filmar más allá de sus narices, y en ese sentido dan cuenta de una cierta autoconciencia sobre un problema: filman más allá de sus propios espacios porque ven los límites de la perspectiva eurocéntrica, lo que no significa que conjuren enteramente el punto de vista que encarnan”.

El programa completo en docbsas.com.ar

ARTE

Yo adivino el parpadeo El proyecto de Federico Cantini es un work in progress que se inicia en la Fundación Andreani y culminará en un espacio urbano. El artista realiza sus esculturas utilizando columnas del alumbrado público a los que con su intervención individualiza a través de formas caprichosas. Estos artefactos del ámbito público se verán modificados en el vínculo para el que originariamente fueron concebidos. Elementos industriales que fueron diseñados para otra función se ven afectados en alteraciones formales con que el artista intenta expresar paralelamente sentimientos.

En Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1981, La Boca.

Cristina Piffer La exposición antológica La herencia indócil de los espectros. Obras de Cristina Piffer, reúne una serie de trabajos realizados entre 1999 y 2019 que repasan su producción artística dedicada a interpelar la historia oficial de Argentina. Sus trabajos recuperan hechos históricos tales como el genocidio de los pueblos originarios durante la llamada “Conquista del Desierto”, la esclavitud y la explotación física de los indígenas, y su captura en la isla Martín García entre 1870 y 1890, entre otros. Inaugura hoy. Curador: Fernando Davis.

A las 19, en Espacio de Arte de la Fundación OSDE, Arroyo 807. Gratis.

Muestra anual ASDRA Organizada por la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, la muestra presenta el resultado del trabajo realizado durante 2019 en los Talleres Artísticos Inclusivos de música, dibujo, cine expandido, pintura y fotografía. Los docentes que guían estos espacios son Valeria Traversa, Alan Courtis, Laura Pasotti, Manuel Reyes y Pablo Zicarello. Hasta el 27 de octubre. Inaugura hoy.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Cecilia Bernasconi Presenta junto a su grupo dos nuevos singles: Revelaciones y Juego de Espejos, y también las canciones de su segundo disco: Puentes en el Mar. Cecilia Bernasconi en voz, guitarra y composición, Demián Pozzo en guitarra eléctrica, Bruno Milano en bajo y Lucas Trosman en batería. Artistas invitados: Flor Giammarche, Clara Aíta, Belén Echeveste y Agustín Konsol.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151.

ETCÉTERA

En busca del autor oculto El ciclo de encuentros presenta un homenaje a J.D. Salinger a 100 años de su nacimiento. En cada charla los escritores invitados analizarán las obras que lo constituyeron en uno de los más influyentes escritores del siglo XX. Hoy, Gabriela Saidón y Hernán Vanoli repasarán su novela más famosa: El guardián entre el centeno. Modera: Maximiliano Tomas.

A las 19, en El Ateneo Grand Splendid, Av. Santa Fe 1860, 2º piso. Gratis.

VIERNES 11

MÚSICA

Festival Mercurio La disquería Mercurio, refugio de la música independiente de la ciudad, cumple siete años de existencia independiente y organiza un festival para celebrarlo. En tiempos donde el paradigma de la música y el consumo están en continuo movimiento, un pequeño lugar ubicado en el Patio del Liceo nos recuerda que puede haber oro en lo que no tiene millones de escuchas. Formarán parte de la celebración grandes amigos que mostrarán sus canciones en formato íntimo y acústico en el Xirgu Espacio UNTREF. Están anunciados Martín Garabal, Hilda Lizarazu, El Príncipe Idiota, Femigangsta, Dani Umpi, Amor Elefante, Marina Fages (foto), Barbi S.A. y Rascolnikoff.

A las 20, en el Teatro Xirgu Untref, Chacabuco 875. Entrada: $250.

Muse En el marco de su gira “Simulation Theory World Tour”, el trío inglés compuesto por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard pisa estas tierras por quinta vez para presentar sus mayores éxitos, así como los flamantes tracks de su octavo álbum de estudio: Simulation Theory. Estarán acompañados por sus compatriotas de Kaiser Chiefs, la banda de Leeds que, al igual que Muse, llegarán con nuevo disco bajo el brazo, Duck, el séptimo trabajo de estudio de Ricky Wilson y compañía.

A las 19.30, en el Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101. Entrada: desde $2500.

Flor Bobadilla Oliva Presenta Solita Mi Alma, una propuesta musical en donde acompañada por el piano convoca un repertorio forjado en la exploración de una estética que va hilando en la voz de una mujer una diversidad de texturas por distintas canciones del mundo. Bobadilla Oliva narra y canta las vicisitudes de la vida, los sueños y las historias con humor en un encuentro musical.

A las 21, en Café Vinilo, Gorriti 3780. Entrada: $400.

Festival Mercurio La disquería, refugio de la música independiente de la ciudad, organiza un festival para celebrar siete años de trabajo junto a artistas amigos: Martín Garabal, Hilda Lizarazu, El Príncipe Idiota, Femigangsta, Dani Umpi, Amor Elefante, Marina Fages, Barbi S.A., Rascolnikoff se suman a mostrar sus canciones en formato íntimo y acústico.

A las 20, en el Teatro Xirgu Untref, Chacabuco 875. Entrada: $250.

Estusha La artista mexicana fusiona su peculiar forma de canto con instrumentos étnicos del mundo y música electrónica para crear una música “etno-electro”. Con 20 años en la industria de la música, se ha presentado en diferentes países del mundo, como España, Francia, Alemania, Perú, Canadá, México y ahora Argentina. En su primer álbum, Cielo y Tierra (WEA), participó el vocalista del grupo YES, Jon Anderson. Su más reciente producción, WOTAN, combina músicas y cantos de las etnias mexicanas y del mundo con sonoridades contemporáneas.

A las 14, en la Universidad de Palermo, Jean Jaurés 932. Gratis con inscripción previa.

Sergio Sainz Referente de la Trova Rosarina, junto a Baglietto, Silvina Garré, Rubén Goldin, Marco Tulio Pusineri, Fito Páez, Adrián Abonizio, Jorge Fandermole, Lalo De Los Santos, Fabián Gallardo y otros. Presenta La música nos hace bien, junto a Tomi Sainz en batería y Sebastián Lans en guitarra.

A las 22, en El Fileteado Bar, Defensa 219. Entradas: $200.

SÁBADO 12

TEATRO

Kaos Pirandello Del viernes 11 al domingo 13 de octubre se presenta una maratón teatral creada por el director siciliano Vincenzo Pirrotta sobre la obra de Luigi Pirandello. Kaos Pirandello está conformado por las piezas L’uomo dal fiore in bocca e Nella mia carne (epilogo in setti movimenti), Sagra del Signore della Nave y por las “Estaciones del Kaos”, una serie de diez estaciones distribuidas en los espacios del teatro sobre temas, personajes y fragmentos de la obra del autor. La elección de las obras no es casual: en cada una de ellas se produce una mutación, tanto del alma como del cuerpo, y hablan del universo teatral del que Pirandello fue un profundo innovador.

A las 18 y 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $300.

La Fiebre Azucena es una mujer en pleno brote. Va viviendo y contando cómo suelta la idea de mantenerse sana, coherente y productiva. Se siente liberada y, también, en caída libre. La épica de la falta de amor la lleva desde la lucidez extrema a la locura. La Fiebre es una obra acerca de la soledad y el aislamiento que llevan a la locura. Espectáculo escrito y dirigido por Mariana Chaud e interpretado por Julieta Zylberberg.

A las 23, en Nün Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 419. Entrada: $350.

MÚSICA

Carl Allen Con cerca de 200 grabaciones en su historial, el baterista nacido en Milwaukee, Nueva York, comenzó su carrera junta al legendario trompetista Freddie Hubbard. Luego tocó con Benny Golson, Jennifer Holliday, J.J. Johnson, Rickie Lee Jones, Sammy Davis Jr. y Branford Marsalis, entre muchos otros. Esta noche estará acompañado por Mariano Loiácono en trompeta, Sebastián Loiácono en saxo, Ernesto Jodos en piano y Jerónimo Carmona en contrabajo. Se presenta hoy y el viernes 11.

A las 21 y 23.15, en Bebop Club, Moreno 364. Entrada: desde $700.

Seba Dorso El “Ciclo de Pianistas” presenta a Seba Dorso e invitados e invitadas. Junto a Marcos Monk (guitarra y voz) y Tomás Abramovich (bandoneón) presentará las canciones que integrarán su próximo disco y revisita su repertorio. Paisajes oníricos toman forma en sus canciones que recorren sonoridades de la música rioplatense, el folclore, los cancionistas del rock nacional, entre otras.

A las 21.30, en Café Vinilo, Gorriti 3780. Entrada: $250.

Arayashiki La obra del artista japonés Yosuke Oda se estrena por primera vez fuera de Japón. Junto al grupo argentino de taiko Nikyokan Wadaiko y con la participación especial de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la UNTREF, ofrecerán una experiencia musical con los sonidos ancestrales de occidente y de oriente.

A las 20.30, en Xirgu Untref, Chacabuco 875. Entrada: $250.

María Ezquiaga+Lorena Mayol Presentan un concierto especial en el cual exploran las posibilidades de la canción pop en la intimidad que da el encuentro cercano y la amplificación natural de la voz y la guitarra.

A las 19, en Espacio Nido, Colegiales. Reservar entradas: [email protected]

Confines del Sur El cancionista fueguino Ignacio Boreal acaba de lanzar recientemente su nuevo material en colaboración con Sandra Mihanovich. Se presenta por primera vez en Buenos Aires junto a su productor artístico Javier López del Carril en una fecha de artistas netamente fueguinos junto a Vika Mora y Fran Beltran.

A las 21, en Teatro Oeste Usina Cultural, Del Barco Centenera 143 Timbre A. Entrada: $150.