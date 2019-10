El candidato presidencial del FIT-U, Nicolás del Caño, afirmó que "existe en Argentina una juventud que no se conforma con la miseria del presente", al presentar su libro "Precarizada o Rebelde", una obra que recopila experiencias de la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. "Durante meses recorrí Argentina y me encontré con los relatos de chicas que desde niñas cosechan tabaco o pibes que tienen desde muy pequeños las manos lastimadas de construir casas donde no pueden vivir. Ese libro recopila sus luchas, sus sueños de quienes no se resignan", sostuvo Del Caño. "Rebelde o Precarizada. Vida y futuro de la juventud en tiempos de FMI. De los noventa a la era Macri" fue presentado en San Telmo y con la presencia de los sociólogos Maristella Svampa y Eduardo Gruner, y de Romina, una joven trabajadora de una empresa de entregas de Córdoba.