"La exigencia de exhibir el DNI en las zonas ferroviarias apunta a un mayor control social", sostuvo el ex Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Fuks, a propósito de la resolución del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich (ver página 3). Fuks expresó que “este decreto es una medida que tiende a estigmatizar a la población más vulnerable que son los ciudadanos que utilizan este servicio de transporte. Esta claro, que no es lo mismo acerca de quienes concurren a las canchas de futbol donde existen normas y exclusiones específicas”. La medida impulsada por el ministerio de Seguridad, explicó el ex Defensor “pone en un 'colador' al sector de la población que hace uso de los servicios ferroviarios y que seguramente terminarán siendo los perseguidos".