En Rosario de Lerma ninguno de sus dos diputados va a renovar su banca porque los dos aspiran a ser intendentes de sus respectivas localidades, Mario Vilca, de Rosario de Lerma, y Nicolás Taibo, de Campo Quijano. El que pretende quedarse con una de esas bancas es el actual intendente de Rosario, Nacho Jarsún, que va como único candidato a diputado por el Frente Sáenz Gobernador. Por el Frente de Todos, van a interna la dirigente tabacalera, Gabriela Rearte, y Lino Yonar, ingeniero de Quijano que preside el Concejo Deliberante de esa localidad. También apoya al “Oso” Leavy pero no va a internas la dueña de la cadena de carnicerías El Solitario, Nora Yapura. Es la candidata del senador y ex intendente, Sergio “Topo” Ramos. Por el Partido Renovador de Salta (acompañando a Alfredo Olmedo), va Ernesto Miroslavo Eterovic, periodista de Campo Quijano que recibió codazos del secretario presidencial Fernando De Andreis, cuando le preguntó al presidente Mauricio Macri por qué no había cumplido con sus promesas. Es el candidato a diputado que apoya el intendente de Quijano, Manuel Cornejo.

La candidata de Jarsún para sucederlo en la intendencia va a ser su tía y actual presidenta del Concejo Deliberante, Sara Jerez. Va a las PASO con el ex secretario de Gobierno de la actual gestión, Juan Gutiérrez. El principal contrincante del oficialismo será el que surja del espacio del “Oso” Leavy: el diputado Mario Vilca o el “Gallego” Enrique Martínez, joven productor tabacalero cuya familia es propietaria de numerosas empresas.

En Quijano todo parece indicar que Manuel Cornejo va a seguir siendo intendente. Busca su cuarto mandato, y adhiere al Frente Olmedo Gobernador por su pertenencia al Partido Renovador. Va a competir con el ganador de la interna de Sáenz, “Qerubín” Sosa, el ex combatiente que fue diputado, intendente y ahora es concejal; Carlos Folloni, hijo del ex diputado nacional y dueño del Registro del Automotor de Salta, y Débora López, concejala macrista que vive denunciando a Cornejo. Por el lado del Oso, compite el diputado Nicolás Taibo.

Cerrillos

La senadora actual es María Laura De la Zerda, la viuda del histórico presidente del bloque justicialista Alfredo “Pucho” Jorge, a quien reemplazó cuando falleció. Ahora es candidata a senadora titular, y en caso de ganar, sería la primera mujer electa senadora en Cerrillos. Si gana las internas, su principal adversario será Fernando Sanz, hijo de la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad, que es el único candidato de Gustavo Sáenz a la senaduría cerrillana.

Los dos diputados actuales buscarán renovar su banca, el ex Cambiemos Mario Ábalos y el peronista Alberto Abadía. Ábalos entró por el romerismo y fue uno de los principales defensores de Cambiemos y denunciantes de la familia Jorge en la Legislatura provincial, y sorprendió cuando optó por ser candidato de ese sector político, llevando al kirchnerista “Oso” Leavy como candidato a gobernador. Abadía, ex cuñado y candidato del intendente de La Merced, Juan Angel Pérez, también lleva a Leavy para la gobernación. Primero, deberá vencer en las PASO al candidato de Miguel Isa, el ex Defensor del Pueblo de Cerrillos, Carlos Andrés Paz, destituido de ese cargo por el Concejo por realizar una publicación antisemita en Facebook. También va con Leavy, Adrian Ustarez, actual presidente del Concejo Deliberante. El candidato de Vega es Luis Albeza, ex administrativo en el Hospital Papa Francisco que actualmente es concejal y vive en la ruta 26. Además con Sáenz va Gonzalo Caro, delegado en Salta del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

En la ciudad de Cerrillos, la intendenta Yolanda Vega busca la reelección con el Frente Sáenz Gobernador. Enfrentará al ganador de una super interna del Frente de Todos, que probablemente quede en manos de Carlos “Puchito” Jorge, hijo de Pucho y de la senadora De la Zerda.

El intendente de La Merced, Juan Angel Perez buscará quedarse 28 años al frente del municipio, adhiriendo a la lista del “Oso” Leavy. La docente y concejal Silvia Del Valle intentará recuperar los 14 votos que le faltaron en 2015 para ser intendenta, esta vez de la mano de Sáenz. El problema es que esta vez va dividida con dos de los dirigentes que la apoyaron aquella vez: Rafael Wayar, el concejal y pequeño productor de la zona de Sumalao que también apoya a Sáenz; y el “Doctor” José Rodriguez, que es el asesor del Concejo Deliberante y ahora apoya a Leavy.

Chicoana

En el departamento de Chicoana se reeditan los duelos de siempre. El intendente de la ciudad cabecera, Esteban Ivetich va por la reelección, acompañando a Leavy, pese a ser el vicepresidente del Partido Renovador de Salta que firmó un acuerdo con Olmedo. Por tercera vez se enfrentará al ex intendente de esa localidad, el peronista Raúl Romano. Esta vez, Romano va con Gustavo Sáenz, a través del Partido identidad Salteña. La tercera en discordia será la ex diputada del departamento, Virginia Dieguez, que volvió a aparecer en la arena política, para ser candidata a intendenta por el frente Olmedo Gobernador

En El Carril, su actual intendente Efraín Orozco busca su elección. Reemplazó a Esteban D´Andrea cuando renunció para asumir como senador del departamento, y quiere seguir al frente de la intendencia. Como viene ocurriendo, el duelo será con la diputada Mary Martínez, que es la candidata de Sáenz. Por el Frente Olmedo Gobernador uno de los candidatos es el baterista de la banda Guitarreros, Ramiro Yañez.

La Viña

Los dos legisladores provinciales y socios en el departamento buscan la reelección apoyando a Gustavo Sáenz. De lograrlo, el senador Jorge Soto conseguiría conservar la banca por 16 años y el “Tuty” Amat, como se lo conoce al presidente de la Cámara del tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix , llegaría a los 20 años como diputado. El principal competidor de Soto será el que gane las PASO del Frente de Todos: Marcelo Santillán, un profesor de La Viña que viene pisando fuerte, o Mariel Gimenez, médica del hospital de Moldes y cuñada de la intendenta de esa localidad, Rita Carreras. Por su parte, Amat reeditará su disputa con el docente Federico Aguirre.

En Moldes volverán a elegir intendente 2 años después. La actual intendenta, única que fue electa bajo el sello de Cambiemos, se alejó del partido del presidente Macri porque, según dice, nunca le prestaron atención. Ahora es la candidata del Oso Leavy porque dice que Sáenz le cerró las puertas. Va a competir justamente con los candidatos del intendente capitalino, Antonio Ramírez, profesor de Educación Física; Omar Carrasco, el delegado de ATE en uno de los municipios más conflictivos y Federico Soto, primo hermano del senador.

En La Viña, el actual intendente Mario Aramayo (lleva dos períodos) va por la reelección, con el apoyo de Soto y Amat, acompañando a Sáenz para la gobernación. Su principal rival va a ser Gustavo David Vargas, dirigente deportivo que trabaja en la Estación de Servicio local. También tiene chances el candidato de Olmedo, que es el profesor de secundario Alejandro Córdoba.

Guachipas

El diputado actual es René Flores, oriundo del paraje Las Juntas. Llegó a esa banca porque era suplente de Mariano San Millán, quien renunció para asumir como auditor general de la provincia. Flores no va a intentar continuar ocupando la banca. El que sí va a intentarlo es Ernesto “Sapito” Guanca, el histórico senador del departamento que quedó malherido después de perder la senaduría en manos del gremialista de los taxistas, José Ibarra, en 2017, por sólo 9 votos. Guanca adhiere a la candidatura de Sergio “Oso” Leavy para gobernador y al intendente de Guachipas, Néstor Parra. También apoya a Leavy y a Parra, Diego Evaristo Cari, el hijo del ex intendente y senador, Enrique Cari. El candidato de Sáenz es Federico Benavidez, un plomero que es el candidato del senador Ibarra.

En la pelea por la intendencia, Néstor Parra no parece que vaya a tener dificultades para alcanzar su tercer mandato al frente del municipio. El ex senador lleva a Leavy para gobernador y no tiene adversarios fuertes. Su principal oponente será el hermano del senador Ibarra, que oficia de su mano derecha, Manuel Gerardo Ibarra.

La Caldera

La actual diputada Rosana Guantay va por la reeleción pero primero debe ganarle a cinco contrincantes en las PASO. Entre ellos está Juan "el Zorro" Moreyra, ex senador del departamento y referente del PJ en el departamento, y Verónica Pacheco, agente sanitaria y supervisora de todo el departamento, que es la candidata de Felicidad, el partido isista que en Vaqueros lidera el joven concejal Tane Da Souza.

El principal rival de ese espacio es el candidato del Frente Sáenz Gobernador, Gustavo Pantaleón, el dueño de la radio Cabecera Norte, histórico archienemigo del intendente de Vaqueros, Daniel Moreno. Después de cuestionar durante años al jefe comunal desde su programa de radio, ahora hizo un acuerdo con él y es su candidato.

El intendente de La Caldera, Daniel Escalera, no se presenta a la reelección, porque no hizo una buena gestión. Tampoco se presenta el ex intendente y ex diputado Miguel Calabró, aunque coqueteó con la idea. ¿A quién apoya entonces el ahora secretario de Asunto Municipales de la Provincia? A su ex mujer "Lili" Maurín, que tiene algunos emprendimientos inmobiliarios en la zona. Va a competir en las PASO dentro del espacio de Sáenz Gobernador con Ramiro Costa, otro joven desarrollador inmobiliario.

Por el Frente de Todos, hay 9 precandidatos a intendente, entre ellos, la empleada municipal Rossana Molina; y el presidente del Concejo Deliberante, Lucio Sarapura, que es el candidato de Moreyra.

En Vaqueros Moreno busca la reelección y lleva a Sáenz de candidato a gobernador. Su principal adversario va ser el que surja del Frente de Todos, donde el concejal Tane Da Souza, que fue la sorpresa en 2017 al imponerse en las elecciones, va a competir con Viviana Canchi, docente del jardín materno Bichito de Luz, a la que postula Moreyra.

Güemes

Los dos actuales legisladores del departamento buscan continuar ocupando esas bancas: el ginecólogo Juan Emilio Fernández Molina y el ex intendente de Campo Santo, Germán Rallé, archienemigo del actual intendente de esa localidad, Mario Cuenca. Pero además de los actuales diputados, otros dos dirigentes buscan arrebatarles la banca: el ex intendente de Güemes Daniel Segura y Marcelo Quiroga, médico que está imputado por la muerte de un bebé en el Hospital Joaquín Castellanos de esa localidad. Fernández Molina acompaña la candidatura de Miguel Isa a gobernador, Quiroga va acompañando al “Oso” Leavy y tanto Rallé como Segura llevan a Sáenz como candidato a gobernador.

En la ciudad de Güemes, su intendenta Alejandra Fernández busca la reelección. La esposa del ex diputado Walter “Larry” Salcedo llegó a la intendencia por el romerismo, pero ahora apoya la lista del Oso Leavy. Uno de sus principales rivales será el senador del departamento, Ketty Rosso, que viene haciendo una meteórica carrera poltica. Apoya a Fernández Molina y a Miguel Isa.

Pero sin lugar a dudas la novedad política es la incursión en la ciudad de Güemes de Mario Cuenca, el intendente de Campo Santo que se cambió de domicilio hace dos años y ahora busca ser intendente de la ciudad cabecera del departamento. Apoya a Sáenz y a su concuñado, Daniel Segura.

El delfín de Cuenca en Campo Santo es Carlos Matrichuk, un ingeniero agrónomo que estaba en la gerencia del ingenio San Isidro y que ahora es su secretario de Gobierno. Uno de sus principales adversarios es Daniel Rallé, actual concejal y hermano de del diputado y ex intendente de esa localidad, Germán Rallé. También tiene chances Josefina Pastrana, que fue candidata a senadora hace dos años. Si bien no ganó en el departamento, fue la más votada en Campo Santo.

En El Bordo, Raúl Martinez busca la reelección apoyando a Sáenz y a Segura (su hija es la suplente del ex intendente de Güemes) y es probable que sea reelecto. Apoya a Isa y a Ketty Rosso.