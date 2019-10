Detuvieron en México al exagente de inteligencia Raúl Martins, procesado y con pedido de captura por liderar una red de prostitución en los 90. El mes pasado, la Cámara Federal I confirmó el procesamiento y pedido de prisión preventiva dictados por la jueza María Servini por lo que se solicitó su extradición de México, donde Martins vive desde hace 15 años.

La causa sobre Martins investiga diferentes delitos asociados a la prostitución y trata de personas. La acusación original se amplió sumándose los delitos de asociación ilícita y lavados de activos.

Página/12 dio a conocer el entramado de prostitución y trata manejado por el exespía el 9 de enero de 2012, cuando Lorena Martins denunció ante la Justicia por primera vez. La nota original.





Para los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, está acreditado que Martins estuvo en la Argentina entre el 7/6/17 y el 5/2/18, lo que acreditaría su estado de rebeldía y riesgo procesal para la investigación.



Martins se graduó en la Escuela Nacional de Inteligencia en 1985 y actuó durante 15 años en la ex SIDE, según su hija Lorena, a las órdenes del entonces director de Contrainteligencia Antonio “Jaime” Stiuso. Con el apoyo de la fundación La Alameda, de Gustavo Vera, Lorena Martins denunció a su propio padre por regentear cabarets con supuesta protección policial en Buenos Aires, Mendoza y México.

Según la acusación de la hija, Martins traía mujeres engañadas y las obligaba a ejercer la prostitución. Algunos de los locales que denunciados bajo su órbita fueron The One, Rouge, Brut, New Manhattan, Fama, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Apart Hotel y Swinger Club Anchorena.