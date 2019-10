All you need is love, cantaron los Beatles. Lo siguen haciendo, de mil y una formas, siempre en tiempo presente, como buenos clásicos. Un libro recientemente editado por Nazhira recoge esta canción y la despliega en un bello libro álbum, con graciosas y coloridas ilustraciones, la poesía y al final su traducción, una breve puesta en contexto y un recuerdo de infancia de Jose Teixido. El fue quien hizo la bella versión que también puede escucharse, con una banda ad hoc, escaneando un código de barra o en el video de www.nazhira.com . Así presentado, el libro álbum musical resulta una oportunidad para compartir entre grandes y chicos una perla cultural de occidente, que por algo pervive. Este sábado 5 de octubre, desde las 16, el proyecto se presentará en el Galpón Artístico Caballito (Av. Avellaneda 1359) con una invitación que abre muchas invitaciones: un concierto, ilustraciones en vivo, y un momento de dibujo para los chicos y chicas, con sus propios trazos.

Desde las ilustraciones de Caru Grossi, muchos guiños saltan a la vista del fana Beatle: en las guardas con los cuatro de Liverpool, y portadas de sus discos reproducidas, en los detalles reconocibles en los dibujos, ropas, un escarabajo, algún submarino que pasa por ahí. “Siempre buscamos propiciar experiencias estéticas para la primaria infancia, con la idea de integrar diferentes lenguajes artísticos. La música, la plástica, la poesía, no son compartimentos estancos, como no lo son necesariamente las cosas ‘para chicos’ y ‘para grandes’”, observa Betina Cositorto, directora editoral de Nazhira. “Integrar al niño a aquello que es significativo también para los adultos, hace que la transmisión sea verdaderamente afectiva, cuando los adultos, como mediadores, están disfrutando a la par. Y además evita esa marca de lo que es 'para niños', hay muchas cosas que podemos compartir y disfrutar porque nos gustan a nosotros, aunque no hayan sido pensadas como ‘infantiles’”, señala. En esa línea, en esta misma colección se publicó Chico para chicos, con canciones de Chico Novarro que el cantautor interpreta junto a sus hijos y nietos, e ilustraciones de Mey.

“Publicarlo en inglés fue todo otro desafío editorial, podía pensarse que eso iba a restar ventas. Lo hicimos, justamente, como una decisión editorial, con la convicción de que el valor está en los originales. Invitamos a escuchar la letra, incorporar el original, no importa si el niño tiene 2 o 3 años y sólo puede hay una asociación por los sonidos", detalla Cositorto. Al final del libro, de todos modos, se ofrece la traducción de la letra, también el cifrado para sacar el tema en guitarra, un breve contexto de la icónica banda, la canción y los datos de su surgimiento. Entre otros, que fue el primer hito cultural global, que por el programa de televisión Our World llegó vía satélite a 400 millones de personas en todo el mundo, más de cincuenta años atrás. Hay también un tierno recuerdo de infancia de Jose Teixido –encargado de pensar junto a la editora cómo y qué canción presentar, también de armar la banda y hacer los arreglos de la parte musical- con el que los lectores niños, y los adultos, podrán empatizar.

“Soy fana de los Beatles desde mi más temprana infancia, me gusta el mensaje del tema, y el contexto en que se hizo la canción”, enumera Teixido los motivos de la elección. “Siempre me llamó la atención eso que decía la letra: Todo lo que necesitas es amor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Me hacía mucho esa pregunta cuando era chico”, recuerda, como en el libro. “Primero vino todo el proceso de pensar las ilustraciones, la forma de presentarlo, dónde poner el acento. Vincularse con eso es muy placentero, cada frase es hermosa y John Lennon es hermoso”, describe. Recién después, sigue contando, llegó el proceso de la grabación de la canción, con la “banda de chicas” armada para la ocasión: la cantante Mary Craig (de perfecta pronunciación, ya que es estadounidense), la saxofonista Yamile Burich (también integrante del grupo Amores Tangos, como Teixido), en batería Kate Ortega y en contrabajo Julia Subatin. Suena también un coro integrado por Magdalena Teixido y otras niñas. En esta presentación estará además Flor Otero como invitada.



En el concierto sonarán, junto a “All you need is love”, otros clásicos muy clásicos como “What a wonderful world” –un probable próximo libro álbum musical--, “Adivina, adivinador”, de María Elena Walsh, canciones de otros autores y de autoría de Teixido. Para cantar, de distintos modos, que todo lo que necesitamos es amor.

All you need is love

Música, plástica, poesía

Galpón Artístico Caballito, Av. Avellaneda 1359.

Entradas desde $250.