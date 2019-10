Las organizaciones ambientalistas y de recicladores urbanos festejaron el fallo de la justicia porteña que declaró inconstitucional la ley que permite incinerar basura en la Ciudad. Aunque saben que puede ser apelado por el gobierno, consideraron la decisión de la juez Elena Liberatori una "victoria importante" y una "bocanada de aire fresco, ante tanta adversidad" para enfrentar el riesgo ambiental y el riesgo social que implica la ley aprobada por Cambiemos en 2018. El coordinador de campañas de Greenpeace, Leonel Mingo, sostuvo que es "un logro muy importante. No son muchas las victorias ambientales, cuando se producen, amerita reconocerlas como lo que son". De todas formas, reconoció que la pelea aún no terminó y que van a continuar reclamando, porque "esta ley viene atada a la importación de basura" que autorizó por decreto el Poder Ejecutivo nacional.

Para el activista de la ONG ambientalista la cuestión no está cerrada porque seguramente el gobierno va apelar el fallo de la titular del del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad N° 4. "Es una batalla a largo plazo. Pero no deja de ser una resolución judicial importante para frenar una ley que implica un gran retroceso ambiental para la Ciudad", remarcó.

"Estamos contentos y satisfechos con el fallo, pero creemos que el foco tiene que estar puesto no tanto en el proceso administrativo sino en lo que implica la incineración, porque es un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente. Las dos cuestiones, la ambiental y la administrativa son importantes, pero la regresión ambiental es devastadora para el ambiente y la salud de cualquier municipio que aplique el incinerado de basura", explicó a este diario Mingo.

El ambientalista remarcó que el gobierno porteño utilizó como ejemplo para promocionar el proceso que bajo el concepto de "valoración energética" permite incinerar residuos, a los países nórdicos, ocultando que la Unión Europea a llamado a dejar de usar estas tecnologías que atentan contra la salud y el ambiente.

Para Mingo, no es casual que cuando en Europa las plantas de termovalorización están cayendo en desuso, se intente instalarlas en Latinoamérica. "No hay casualidad en que mientras se modifica la ley de basura cero en la Argentina, en México se esté construyendo la planta de incineración más grande del mundo, en Colombia hayan descubierto esta tecnología que no es nueva y lleva más de 30 años, y que en Chile también se esté discutiendo el tema. Es porque están cayendo los mercados donde estaban instaladas".

Por otra parte, remarcó que el decreto 591/2019 que modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países, además de ser inconstitucional, es parte de la misma trama de gestión de residuos altamente contaminante.

En ese sentido, advirtió que el 90 por ciento de los residuos que se importan en otros países terminan en plantas de incineración o enterrados. "Por eso no nos sorprende en absoluto que el año pasado se haya modificado la ley de Basura Cero y este año se permita importar desechos que son el combustible para las plantas incineradoras. Van de la mano ambas cuestiones".

El integrante del equipo técnico de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) Alejandro Valiente dijo a Página/12 que el fallo fue "una alegría inmensa" y una sorpresa. "Presentamos el amparo cunado se sancionó la ley y en primera instancia habían hecho lugar la cautelar, que fue apelada por el gobierno y suspendida. Por eso se presentó el recurso para que se trate la cuestión de fondo, y nos dieron la razón. La jueza atendió que el procedimiento no fue el adecuado, y atendió a la cuestión ambiental. Es una bocanada de aire fresco en medio de esta asfixia que se vive. Por lo menos, en este aspecto, que no se permita avanzar a la incineración es una muy buena noticia para los recicladores y para la población en general".

La valorización energética necesita plástico, celulosa y cartón, y entraría en competencia con la materia que reciclan los cartoneros, generando una crisis social aún más profunda que la actual. Por eso también festejó María Cristina Lescano, referente de la Cooperativa El Ceibo. "La verdad es que la peleamos mucho, porque fue terrible cuando los legisladores de este gobierno aprobaron esta ley que no sólo nos perjudica a nosotros sino a toda la ciudadanía porque es muy contaminante. Pensamos que no iba a salir el fallo a favor, que es un bien para todos los que no saben lo que se ocultaba detrás de la palabrita temovalorización" .