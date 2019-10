Macri también habló del Superclásico

El secretario técnico de Boca Juniors, Nicolás Burdisso, aseguró este jueves que hay que "confiar" en que el equipo puede dar vuelta el resultado cuando se enfrente a River Plate en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. "Los grandes procesos necesitan a veces un punto de inflexión y nosotros tenemos la posibilidad de dar vuelta un resultado como éste. Tenemos que confiar porque tenemos las armas para hacerlo", señaló en diálogo con la prensa.

El dirigente xeneize también habló del videoarbitraje: "Tengo que tener una mirada objetiva con el VAR, no puedo cambiar mi criterio en base a lo que pasó el martes. Obviamente no esperaba el fallo del penal y seguramente el VAR influyó en un montón de cosas, pero no en el resultado".



A este respecto, Burdisso abundó: "Gastar energías con el VAR me hace pensar en cosas que yo no puedo controlar. Es una herramienta que tiene que servir y ojalá que sirva siempre a favor del fútbol".



Al ser consultado acerca de las declaraciones del técnico Gustavo Alfaro y de algunos jugadores de Boca tras culminar el encuentro que River ganó 2-0, Burdisso dijo: "Si hubo repercusiones después del partido fue por calentura. Los jugadores, el cuerpo técnico y nosotros vamos a gastar energías en cómo ganamos el partido dentro de la cancha. El equipo sintió el resultado, pero hay una revancha. Es importante enfocarse en eso y hay que obtener una reacción inmediata".



Por último, el secretario técnico del club de la Ribera manifestó sobre el partido de vuelta por semifinales de la Copa Libertadores: "No hay imposibles, confiamos en el entrenador y en el equipo de que el resultado puede revertirse. Sabemos que es difícil, pero lo importante es que estamos vivos. Tenemos que confiar en que podemos darlo vuelta y llegar a la final. Y para eso tenemos que pedirle a la gente que nos siga y que esté con nosotros, porque es un partido importante", concluyó.

En el plano futbolístico, el DT Alfaro determinó este viernes dejar fuera de la lista de concentrados a Eduardo Salvio, ya recuperado de su lesión, y Marcelo Weigandt de cara al encuentro de este domingo ante Defensa y Justicia, por la 9ª fecha de la Superliga.

Otra baja ya sabida es la del juvenil mediocampista Nicolás Capaldo, que sufrió un esguince de tobillo más allá de su expulsión ante el Millonario. Tampoco fueron considerados el italiano Daniele de Rossi, que arrastra una distensión en el isquiotibial derecho, y Paolo Goltz, que aún no fue dado de alta.

El equipo que probó Alfaro este viernes fue con Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Fabra; Marcone, Almendra; A. Mac Allister, Zárate, Obando; Hurtado. Los que completan la lista de concentrados son Díaz, Junior Alonso, Mas, Campuzano, Reynoso, Tevez, Soldano, Villa y Abila.

Macri también habló del Superclásico

En plena campaña proselitista, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo este jueves que la fecha de la revancha entre Boca y River por semifinales de la Copa Libertadores, programada para el martes 22 en la Bombonera, "es difícil que se cambie", aunque admitió que "genera cierta incertidumbre por una elección tan cerca", en referencia a los comicios del 27 de octubre.



En medio de rumores que en las últimas horas alcanzaron a la Conmebol, aunque sus allegados afirman que no recibieron ningún pedido en ese sentido, Macri sostuvo en declaraciones a la radio LU2 de Bahía Blanca que "estos partidos son muy importantes, tienen compromiso con 90 países, y una vez que se pone una fecha es difícil que se cambie".