Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe libró las órdenes de captura del ex jefe de Policía de la provincia Hugo Tognoli y de su operador y ex subjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, José Luis Baella. Lo hizo a pedido del fiscal Martín Suárez Faisal y a una semana de que la Corte Suprema de Justicia la Nación dejara firme la sentencia que condenó a ambos: a Tognoli a seis años de cárcel y a Baella a cinco años por "encubrimiento agravado" del narcotráfico y "coacciones" a la denunciante, Norma Castaño. El miércoles, el presidente del Tribunal José María Escobar Cello decretó el arresto de Baella, quien se presentó el jueves y está preso desde entonces. El viernes a la tarde, el Tribunal ordenó la "inmediata detención" de Tognoli, pero ya no por un decreto de Escobar Cello sino con una resolución del pleno que firman también sus dos colegas: los jueces María Ivón Vella y Luciano Lauría.

La situación de ambos condenados es distinta. Desde la sentencia de 2015, Baella recién cumplió dos días en prisión; el "alojamiento" que le reservó Escobar Cello es la cárcel de Coronda. Mientras que Tognoli ya estuvo detenido en otra investigación en Rosario, por lo que ahora su defensa propone que a los seis años de condena en Santa Fe "se les descuenten" los cinco años de prisión en la causa de Rosario, en la que salió absuelto por el beneficio de la duda, en junio de 2018. Rosario 12 ya informó que ese mecanismo "no es automático".

El abogado de Tognoli, Néstor Oroño, pidió el plan canje hace un año, en octubre de 2018, días después de que la Cámara Federal de Casación Penal (Sala 1) confirmara la condena del Tribunal de Santa Fe. Uno de sus argumentos era el "estado de inocencia" de su defendido "garantizado" por la Constitución Nacional. Después del fallo de la Corte de la semana pasada ya hay cosa juzgada: Tognoli es culpable.

Vale recordar que en el juicio, el fiscal Suárez Faisal solicitó 8 años de "cárcel efectiva" para Tognoli y siete años a Baella, más el pago de 90 mil pesos. La sentencia les rebajó dos años la pena a cada uno y más de la mitad de la multa, que quedó en 40 mil, hoy ya devaluada.

El miércoles, cuando el Tribunal se notificó que la Corte había dejado firme la condena de 2015, Escobar Cello ordenó la detención de Baella. "Hágase comparecer al condenado" -decretó- y anotició al Servicio Penitencio de la provincia para que le guardaran "alojamiento" en la cárcel de Coronda. Baella se presentó al día siguiente.

Acerca del planteo de la defensa de Tognoli, Escobar Cello pidió la opinión de Suárez Faisal, quien dictaminó que Tognoli debía tener el mismo trato que Baella. "Debe efectivizarse la inmediata detención" del ex jefe de Policía de la provincia, planteó el fiscal. Y propuso que "el defensor" acredite "fehacientemente" el tiempo que su "pupilo" cumplió "prisión preventiva" en la causa de Rosario, "el resultado de ese proceso" y "si la sentencia que menciona" está firme. Según su abogado, Tognoli estuvo detenido cinco años y tres meses: "desde el 21 de octubre de 2012 hasta el 5 de noviembre de 2012. Y luego, desde el 7 de marzo de 2013 hasta el 7 de junio de 2018", cuando el Tribunal Oral Nº 2 de Rosario lo absolvió por el beneficio de la duda y "dispuso su inmediata libertad".