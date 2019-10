La mitad de la ciudad de Santa Fe anduvo de fiesta en los últimos días por la clasificación de Colón para disputar la final de la Copa Sudamericana. La otra mitad tuvo una alegría grande este domingo por la tarde con la victoria en el clásico. Unión se impuso por 1 a 0 con un gol conquistado por Nicolás Mazzola y celebró ruidosamente en un estadio repleto. El triunfo de los dirigidos por Leonardo Madelón fue merecido por lo que produjeron en el segundo tiempo, en el que además de señalar el gol dispusieron de algunas oportunidades como para ampliar la diferencia.

El partido tuvo dos caras muy diferentes. El primer tiempo fue un plomazo, intenso, pero aburrido porque ninguno de los dos encontró el modo de arrimarse hasta el arco contrario.

El período complementario fue mucho más entretenido desde que se abrió todo sobre los 10 minutos. Después de una clara jugada a favor de Colón que pudo haber terminado en gol del Pulga Rodríguez (le pegó por arriba, desde una posición muy buena, al recibir un pase atrás), llegó la apertura del marcador. Acevedo metió un pase en cortada, la pelota se desvió apenas en Escobar y favoreció a Mazzola, quien alcanzó a puntear sobre la desesperada salida de Burián. El mismo Mazzola tuvo un rato más tarde la oportunidad de marcar el segundo, en una jugada similar en la que quedó mano a mano con el arquero y la pinchó de derecha, pero esta vez sin dirección.

Con el partido abierto, Unión llegó con frecuencia y flotaba la sensación de que estaba más cerca del segundo gol que Colón del empate; aunque cerca del final los rojinegros tuvieron lo suyo. Iban 38 minutos cuando Morelo empujó la pelota a la red después de una buena jugada colectiva, pero Loustau lo invalidó por posición adelantada (dio la sensación de que no había offside) a instancias de uno de los jueces de línea. Y sobre el final, en el cuarto minuto de alargue, Colón asustó a todo Unión con un par de centros al corazón del área.

Unión ganó bien porque tuvo un murallón atrás con el moreno Gómez Andrade y porque fue más práctico para encontrar vías de ataque en el segundo tiempo.

A Colón la derrota lo deja comprometido con la permanencia. Está fuera de la "zona roja", pero a sólo tres puntos de Rosario Central. No le va bien al equipo de Pablo Lavallén de visitante. En la Superliga lleva ya 17 partidos sin victorias, con 4 empates y 13 derrotas.

De todos modos, la caída ante Unión deja una herida que se cicatrizará en la medida en que se acerque la fecha en la que tenga que viajar a Asunción del Paraguay para disputar la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador, el partido internacional más importante de su historia.



1 UNION DE SANTA FE: S. Moyano; D. Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli, Corvalán; Bonifacio, Elías, Acevedo, Carabajal; Bou, Mazzola. DT: Leonardo Madelón.



0 COLON DE SANTA FE: Burián; Vigo, G. Ortiz, Olivera, Escobar; Zuqui, Aliendro, Lértora, Estigarribia; Morelo, L. Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.



Estadio: Unión de Santa Fe. Arbitro: Patricio Loustau.



Gol: 54m Mazzola (U).



Cambios: 58m C. Bernardi por Escobar (C), 64m J. Méndez por Bonifacio (U), 69m Esparza por Vigo (C), 75m G. Comas por Elías (U), 79m Milo por Acevedo (U), 80m Chancalay por Aliendro (C).