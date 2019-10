Barcelona, con un tanto del astro Lionel Messi, goleó este domingo 4-0 de local a Sevilla y se ubicó escolta del líder de la Liga española, Real Madrid, por la 8ª fecha del torneo ibérico.



Messi marcó de tiro libre el último gol del encuentro, a los 33 minutos de la segunda etapa. El primer tanto lo anotó el delantero uruguayo Luis Suárez (27m PT), luego convirtieron el mediocampista chileno Arturo Vidal (32m PT) y el atacante francés Ousmane Dembelé (35m PT).



El equipo catalán sufrió la expulsión en los últimos minutos del encuentro por roja directa del defensor charrúa Ronald Araújo (41m ST) y Dembelé por ser amonestado con dos tarjetas amarillas (42m ST).



Con este resultado el equipo culé llegó a las 16 unidades y se puso a a dos puntos del líder, Real Madrid, que cuenta con 18.



Por otra parte Atlético Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone, empató 0-0 ante Valladolid, como visitante. Con poco más de treinta minutos de Angel Correa, quien ingresó en el segundo tiempo y estrelló un remate en el palo, el equipo del Cholo sumó un punto de visitante que lo dejó a tres del líder, Real Madrid. Valladolid tuvo la posibilidad de abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, pero Sandro Ramírez desvió el penal cobrado a instancias del VAR.



En el inicio de la jornada, Espanyol, con Matías Vargas (ex Vélez Sarsfield) y Pablo Piatti (ex Estudiantes de La Plata, quien ingresó en la segunda parte), no pudo con Mallorca, que lo venció 2-0 y quedó situado en zona de descenso con apenas 5 unidades.



En otros partidos de la fecha, Celta venció 1-0 a Athletic de Bilbao 1-0 y Getafe 2-1 como visitante a Real Sociedad.



Principales posiciones: Real Madrid 18, Barcelona 16, Atlético Madrid 15, Granada 14, Real Sociedad y Sevilla 13.