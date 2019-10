* Novedades para Snowpiercer (TNT): La serie obtuvo el visto bueno para su continuación incluso antes de que se estrene la primera temporada esperada para 2020. Se la había relocalizado en TBS pero finalmente se va a emitir por la señal original. La entrega, basada en la aclamada película del coreano Bong Joon Ho, seguirá a un tren tras un apocalipsis climatológico. Jennifer Connelly y Daveed Diggs encabezan el elenco.

* Días atrás la BBC dio a conocer el trailer de La Guerra de los Mundos, la miniserie basada en la obra de H.G. Wells. En esta ocasión, la historia se situará en la época eduardiana respetando el canon original. Según el guionista, Peter Harness, al ser fieles al tono y al espíritu del libro, se siente “contemporánea, sorprendente y llena de choques: una colisión de ciencia ficción, drama de época y horror”. Su estreno llegaría antes del fin de 2019.

* No hace mucho, Donald Trump le encomendó al Pentágono la creación de una fuerza para dominar el espacio. Ese plan fue cancelado, pero Steve Carell y Greg Daniels (el team detrás de The Office estadounidense) decidieron convertirlo en una serie para Netflix. Space Force acaba de confirmar a John Malkovich en el elenco. Su personaje será Adrian Mallory, un pedante asesor científico. Su estreno será por la plataforma on demand en 2020.

El personaje:

Ders Holmvik de Workaholics (Anders Holm). La serie seguía a un trio de dionisíaco en su primer trabajo como telemarketers. ¿Y qué lo diferenciaba de sus amigos? Su aspecto de buen samaritano. La pantalla ideal para comportarse como el peor y más desalmado de los trabajadores de cuello blanco.