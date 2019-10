Los colegas de la radio LT3 transmitieron ayer el partido que enfrentó a Central con Lanús desde los nuevos estudios que se encuentran en el viejo bar Olimpo, en Mendoza y Corrientes. La mudanza de la radio se realizó el sábado y unas horas después la tira deportiva ya estaba al aire, con un esfuerzo a pulmón y encomiable de sus trabajadores.

7 goles le hizo Boca a Central por la tercera fecha del torneo de fútbol femenino. El canaya se quedó en uno y acumula tres unidades con 9 goles a favor y 13 en contra.

11 puntos alcanzó Unión en la Superliga. Ayer se dio un gusto grande y le ganó el clásico a Colón por 1 a 0 con gol de Mazzola en el 15 de Abril.

"Nos sirve el punto, pero necesitamos ganar". Leonardo Gil, volante de Central.

Balance sin dramatismo

"Estamos en formación", juzgó el entrenador de Central Diego Cocca (foto) tras el empate en uno ante Lanús. "El gol es una virtud del rival que recuperó la pelota en mitad de cancha y terminó en gol, no fue un error dentro del área. Valoro también que hicimos un gol de pelota parada que hacía tiempo lo veníamos trabajando y no lo podíamos hacer", apuntó el técnico. El DT, por otro lado, destacó que ambos fueron "equipos muy parejos". "Ellos quisieron imponer su condición de local, pero Central lo hizo bien para no dejarlo, estamos buscando variantes y viendo hacia dónde evoluciona el equipo. Tenemos que mejorar profundidad por izquierda", consideró. Por la próxima fecha, el canaya recibirá a Vélez el domingo 20 de octubre a las 17.45.