La justicia porteña sobreseyó este viernes a Anita Co, la actriz que había sido denunciada por Juan Darthés luego de revelar públicamente haber sido abusada por el actor durante una grabación en 1999. "Darthés dijo que quería continuar con la causa, pero no lo demostró al venir al país y no presentarse en tribunales", explicó Raquel Hermida Leyenda, abogada de la actriz, sobre la decisión judicial.

En febrero de 2018, Anita Co denunció haber sido abusada por Darthés durante la grabación de la novela Gasoleros, en 1999. "Estaba charlando en un camarín con JD (Juan Darthés), a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'", relató entonces.



En un intento por acallarla, Darthés le inició una denuncia por calumnias e injurias. Este viernes, tras el pedido de los abogados del actor para que la justicia fije una nueva audiencia de conciliación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9, a cargo de la jueza Fátima Ruíz López, decidió rechazar la demanda por la "falta de interés” de Darthés “al viajar a Buenos Aires y no presentarse ante el tribunal".

Desde que se radicó en Brasil –luego de la denuncia por violación presentada por la actriz Thelma Fardin–, Darthés viajó en una sola oportunidad a Argentina. Sin embargo, el actor no concurrió a Tribunales. Tampoco asisitió a las audiencias de mediación anteriores que habían sido pautadas por la justicia.

"Este caso sienta jurisprudencia en materia procesal y confirma las garantías constituciones de mi representada", celebró Raquel Hermida Leyenda, abogada de la actriz.

"Modifica la jurisprudencia en dos aspectos. En primer término, porque en los juicios de injuria ahora va a ser necesaria la presencia del querellante, es decir, no sirven los poderes", explicó Hermida Leyenda. Y continuó: "En segundo lugar, no hace falta estar inactivo 60 días, sino que lo importante es que lo que digas modifique y represente el interés real del querellante. Y, en este caso, (la justicia) dice que Darthés dijo que quería continuar con la causa pero no lo demostró al venir al país y no presentarse en Tribunales".

La defensa de Darthés, en tanto, adelantó que apelará el fallo absolutorio. "Este fallo lo vamos a apelar. La justicia per se no puede interpretar el desgano de continuar la acción, por la no presentación de Juan, sin evaluar los actos de violencia y escache que le fueron organizados cada vez que tenía que venir", dijo Fernando Burlando, abogado de Darthés.

"Sin perjuicio de ello, la ley tiene prevista la actuación del actor a través de un representante con poder especial y lo había. Sobreseer más allá del evidente deterioro en la salud de Darthés sería primero, desconocer la ley, y después los hechos provocados por la justicia y algún auxiliar de la misma", agregó el abogado.