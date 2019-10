María Eugenia Bielsa asegura y re contra asegura que no recibió ningún ofrecimiento del candidato a presidente del frente de Todos Alberto Fernández, pero sí reconoce que es una de las organizadores del foro de desarrollo urbano que el ex jefe de Gabinete liderará el lunes 14 de octubre en Rosario. Su nombre suena desde hace rato para liderar un nuevo Ministerio nacional, de Vivienda y Hábitat a priori, pero ella solo admite que dialoga con Fernández sobre el área a la cual fue convocada. En diálogo con Rosario/12, la ex precandidata a gobernadora explicó: "Con Alberto hablamos de los equilibrios territoriales, de la necesidad de pensar el territorio de nuevo, que la Argentina debería ser pensada de nuevo, que no se puede pensar el tema del hábitat aislado del tema del desarrollo social, pero sobre todo del económico".

La ex vicegobernadora brindó detalles de la actividad que se realizará en Metropolitano y la tiene como organizadora, que se extenderá durante toda la tarde, convocará a intendentes de todo el país y será cerrada por Fernández, el gobernador electo Omar Perotti y la candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario. Como adelantó Rosario/12 el viernes, habrá dos paneles, uno que pensará al hábitat como una herramienta de la justicia social, y otro sobre desarrollo urbano y equilibrio territorial, y sus relaciones con el desarrollo económico. Bielsa, en tanto, se encarga por estos días del contenido técnico y académico de la propuesta.

Bielsa revela que lo vio un puñado de veces a Fernández. Una primera vez cuando era vicegobernadora de Jorge Obeid y el candidato actual era jefe de Gabinete del ex presidente Néstor Kirchner. Las restantes sí son mucho más cerca en el tiempo, cuando Fernández visitó la provincia en campaña, luego se vieron las caras en las oficinas que el candidato tiene en Ciudad de Buenos Aires y volvieron a mostrarse juntos la semana pasada en San Juan, en una recorrida de campaña. "Unos de los vínculos que se estableció entre los dos fue armar un encuentro de intendentes que quieran exponer las prácticas que tienen en el tema desarrollo urbano, territorial y hábitat en sus municipios", explicó Bielsa.

--¿Cuál es el diálogo que mantiene sobre Fernández sobre esta problemática?

--Se recoge en todo el país, mucho en Santa Fe, esta certeza de que hay que desarrollar los lugares que no están desarrollados y tratar de arraigar a la población en sus lugares de origen, porque el crecimiento desmesurado de la ciudad le hace mal tanto a las grandes ciudades como al despoblamiento del interior. Cuando Fernández habla del país federal está, de alguna manera, hablando de eso. Ya venían con la idea de hacer un foro de ciudades del interior, yo lo vengo organizado con el grupo de Fernández, pero no hay ningún ofrecimiento.

--¿Cuál es el vínculo que tiene con el candidato?

--Lo vi tres veces, una vez con Obeid, lo volví a ver en la campaña y ahí hablamos de los equilibrios territoriales, de la necesidad de pensar el territorio de nuevo, que la Argentina debería ser pensada de nuevo, que no se puede pensar el tema del hábitat aislado del tema del desarrollo social, pero sobre todo del económico. Hay un trabajo muy valioso, que no se conoce, que hizo Graciela Oporto, una arquitecta que trabajó mucho en el Ministerio de Planificación, sobre un plan estratégico para el país, que tiene que ver con esto. Nos sobra tierra y tenemos gente apiñada en el conurbano y son problemas irresolubles. Pensar el territorio significa, cuando un chaqueño se viene a vivir al conurbano de Rosario, y lo tengo muy claro de cuando vino la comunidad toba, en realidad viene acá porque faltaba desarrollo en Chaco, porque a lo mejor no había hospitales, porque a lo mejor morían sus hijos, porque por lo menos acá el cartoneo se podía hacer. Esta es la explicación que te daba un miembro de la comunidad, después se volvían para la cosecha del algodón. Tiene que ver con la supervivencia. Fernández tiene bien claro que obra pública e infraestructura es una cosa y esto está más vinculado a lo que tiene que ver con desarrollo territorial y hábitat. Lo volvimos a charlar muy brevemente en el viaje a San Juan y esta es la temática que convoca.