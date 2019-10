Página/12 ha sido seleccionado para participar en The Membership in News Fund, un proyecto del Membership Puzzle Project respaldado por Luminate y Democracy Fund.

El Membership Puzzle Project es un proyecto de investigación con sede en la Universidad de Nueva York que apoya a diferentes medios de comunicación que implementan nuevos modelos de financiamiento, diferentes tipos de compromiso de la audiencia y nuevos modelos de gobernanza y participación ciudadana.

¿Cómo pueden contribuir los lectores con su conocimiento y apoyo financiero al periodismo del futuro?

Esa es la pregunta central que De Correspondent y la Universidad de Nueva York se propusieron abordar con este proyecto de investigación público que se desarrolla desde mayo de 2017 y al que aplicaron más de 230 medios en todo el mundo.

Los medios que ya son parte de Membership Puzzle Project tienen modelos y objetivos diversos, lo cual posibilita dar una respuesta más acabada al interrogante que motoriza este proyecto. Entre los más destacados se encuentran: The Daily Maverick (Cape Town and Johannesburg, South Africa), The Devil Strip (Akron, Ohio, USA), Dallas Morning News (Dallas, Texas, USA), Conexión Migrante (Mexico City, Mexico), Mutante (Bogotá, Colombia), Gaon Connection (Uttar Pradesh, India) y ahora se suma Página/12 para aportar valor con la experiencia de membresías en nuestro país.

Como muchos ya saben, Página/12 se propuso crear un sistema de membresía digital que proporcionara un valor agregado para aquellos que eligen apoyarnos financieramente.

Como la mayoría de los periódicos, aunque Página/12 necesita garantizar su continuidad, consideramos que el acceso a la información es un derecho y no queríamos poner una barrera que bloqueara nuestros contenidos a los lectores.

Decidimos que la mejor manera de llevar adelante nuestro objetivo era ofreciendo beneficios adicionales a los miembros de la comunidad e hicimos del intercambio mutuo el eje central del programa de [email protected] de Página/12.

"Si vos necesitás a Página/12, Página/12 te necesita a vos", resume ese espíritu colaborativo y de cercanía que queremos establecer entre nuestra redacción y [email protected] [email protected]

El sistema de contribuciones es fundamental para alcanzar ese propósito, estamos convencidos de que a través del aporte de ideas y puntos de vista defirentes en la sección de contribuciones podemos trabajar mancomunadamente para fortalecer la otra mirada.

El notable compromiso de nuestra comunidad con los contenidos, el interés de agregar su propia voz a la conversación, nos permite delinear el futuro de Página/12.

Además de participar en la generación de nuevos contenidos y debatir ideas, los miembros reciben contenidos exclusivos a través de nuestros newsletters, asisten a eventos y debates con miembros del staff del diario y figuras relevantes de distintos ámbitos. También pueden acceder al archivo en PDF de la edición impresa y todos los suplementos.

Por sobre todas las cosas, sabemos que muchos de ustedes se unieron a Página/12 para apoyar a un medio en el que creen y con el que comparten muchos valores. La lealtad de nuestros lectores es nuestro mayor capital.

Si todavía no te uniste, te invitamos a que lo hagas, si ya sos parte, ¡gracias!