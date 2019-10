Organizaciones sociales y del movimiento de mujeres de Chubut se manifestaron en Rawson para reclamar por la posible suspensión de un juez de Familia de Rawson que, según denunciaron los manifestantes y el propio juez, es perseguido por aplicar la perspectiva de género en sus fallos.

El magistrado, Martín Alesi, dijo a este diario que el conflicto comenzó hace tres años, cuando él denunció que "Rawson y Trelew eran zonas liberadas para la violencia de género. (El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario) Vivas me dijo que no podía seguir repitiendo eso porque estábamos quedando mal”.

Poco después de eso, en mayo de 2018, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia le prohibió hablar sobre violencia de género en la Legislatura; luego lo suspendió de su cargo y le inició un jury por llamar “censor” a Vivas, con quien se había encontrado casualmente en un restaurante. Esta semana, luego de una efímera restitución -que había sido ordenada por un juez laboral-, Alesi podría quedar nuevamente suspendido.



“Con su suspensión, dejarían a la deriva a las miles de víctimas de violencia de género”, advirtió Mónica Balmaceda, docente y miembro de la Multisectorial Feminista de Rawson. En el mismo sentido, Natalia Cartolano, presidente de la Asociación Vecinal Área 12 y referente del Encuentro de Mujeres Autoconvocadas y Solidarias Área 12, aseguró que Alesi "ha podido entender la perspectiva de género. Cada vez que hay un caso de violencia de género, Alesi sale, a la hora que sea, incluso un sábado a la madrugada, a poner una medida de protección hacia la mujer".



Durante los 6 meses que Alesi estuvo suspendido de su cargo, dijeron las activistas, "las mujeres estuvieron desamparadas". "Nos habían dejado con una jueza subrogante (Gladys Rodríguez) en forma totalmente vulnerada. Cuando teníamos emergencias, no había inmediatez en las respuestas. Incluso esta jueza dejó salir, sin custodia, a un imputado por violación", agregó Cartolano. Por su parte, Adriana Rogers, integrante de Madres Víctimas de Trata y coordinadora del Foro Rawson de la Red Infancia Robadas, definió a Alesi como un "juez expeditivo y accesible, que obviamente es lo que la justicia no quiere".

El 10 de mayo de 2018, la Legislatura de Chubut emitió una resolución (Nº56/18) exhortando al “Poder Judicial de Chubut a que articulen acciones entre los distintos fueros que lo componen a fin de brindar mayores garantías y protección a las víctimas de violencia de género”. En ese contexto, la Comisión Permanente de Género y Derechos Humanos de la Legislatura invitó al magistrado a dar una charla sobre violencia de género.



Pero un día antes de la charla, el Superior Tribunal le prohibió a Alesi hablar sobre asuntos judiciales con representantes del Poder Ejecutivo y de Poder Legislativo "por considerar que sus expresiones no eran representativas del Poder Judicial".

Días más tarde, Vivas y Alesi se encontraron casualmente en un restaurante. Según relató Alesi, “Cuando nos cruzamos yo lo tomé del brazo, porque teníamos una relación de confianza, y le dije ‘Mario, ¿cómo andas? Me pidió que lo suelte, lo solté y me dijo ‘te presento a mi acompañante, el contador Luis Torrijos’. Lo saludé. Después le dije a Vivas que era un censor, me fui al baño y volví a mi mesa”.

Luego de ese episodio, Vivas presentó una denuncia por “inconducta” contra el magistrado y el entonces presidente del Tribunal Superior, Alejandro Javier Panizzi, pidió Tribunal de Enjuiciamiento para Alesi. En marzo de este año, ese Tribunal, integrado por Ingram y José María Grazzini y presidido por el mismo Panizzi, decidió la destitución de Alesi hasta que concluya el jury en su contra.

En septiembre, como consecuencia de un acción de amparo presentada por Alesi, el juez laboral de Trelew Paulo König ordenó reponer a Alesi en su cargo y suspender el jury en su contra. Además, solicitó que se remita la causa al Consejo de la Magistratura.



La fiscalía de Estado apeló la orden de König de restituir a Alesi en su cargo, por lo que la Cámara de Apelaciones de Trelew debe decidir esta semana el destino del juez.

Informe: Azul Tejada.