Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
En 2019 se registraron 1006 femicidios en el país
Se espera un histórico 8M en todo México
Miles de mujeres se movilizaran en todo el país. El lunes será el turno del “Día sin nosotras”, como llaman en redes sociales al paro que busca revertir la creciente ola de femicidios en México.
08 de marzo de 2020 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
(MEXICO DIA DE LA MUJER FOTO AFP)
Temas en esta nota:
México
Femicidios
Día de la Mujer
Diario