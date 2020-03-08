Omitir para ir al contenido principal
En 2019 se registraron 1006 femicidios en el país

Se espera un histórico 8M en todo México

Miles de mujeres se movilizaran en todo el país. El lunes será el turno del “Día sin nosotras”, como llaman en redes sociales al paro que busca revertir la creciente ola de femicidios en México.

