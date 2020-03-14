Omitir para ir al contenido principal
Cultura Y Espectaculos
En el centenario del nacimiento de la poeta
Olga Orozco, el recuerdo y un tributo
Este martes, a las 10 de la mañana, se realizará un homenaje dedicado a la autora de Con esta boca, en este mundo en la Casa Museo Olga Orozco de Toay. Se podrá ver por streaming.
Silvina Friera
14 de marzo de 2020 - 3:01
Olga Orozco murió en 1999, pero su obra continúa vigente.
