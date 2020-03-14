Omitir para ir al contenido principal
En el centenario del nacimiento de la poeta

Olga Orozco, el recuerdo y un tributo

Este martes, a las 10 de la mañana, se realizará un homenaje dedicado a la autora de Con esta boca, en este mundo en la Casa Museo Olga Orozco de Toay. Se podrá ver por streaming. 

Silvina Friera
Olga Orozco murió en 1999, pero su obra continúa vigente. 
