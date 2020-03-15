Omitir para ir al contenido principal
Recorrida por una cooperativa que sufrió el macrismo y hoy está tomando personal

El lento despertar de la industria textil

En Villa Lynch, el segundo polo textil del país, la fábrica recuperada 8 de Enero está empleando a 70 costureros nuevos, como parte de un proceso de paulatina recuperación.

Laura Vales
