Prevaleció la postura de los jugadores de no presentarse ante el avance del coronavirus

La suspensión del fútbol argentino es un hecho

La intención de jugar duró una fecha nada más. Sólo falta el anuncio de la AFA.

Marchi, titular de Agremiados. La FAA fue clave en la decisión de parar la pelota.
