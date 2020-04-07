Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

¿Cómo actuó entonces el Estado y qué analogías pueden hacerse?

La epidemia de la poliomielitis y la pandemia del coronavirus

El gran brote que en 1956 marcó a una generación dejó algunas lecciones sobre lo que ocurre cuando hay o deja de haber políticas firmes ante la emergencia. 

Sergio Wischñevsky
Sergio Wischñevsky
En el Hospital de Niños se inauguró una sección especial para el tratamiento de la parálisis infantil, pero pusieron a cargo a un especialista en ortopedia.
En el Hospital de Niños se inauguró una sección especial para el tratamiento de la parálisis infantil, pero pusieron a cargo a un especialista en ortopedia.

Temas en esta nota: