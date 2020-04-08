Omitir para ir al contenido principal
Un debate con Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Byung Chul-Han, Markus Gabriel y Yuval Harari

Los intelectuales y los lugares comunes ante el coronavirus

El sentido común suele ser blanco de ataque de la filosofía y de las ciencias. También de los intelectuales, en su supuesta tarea de “esclarecer” lo que aparece oscuro o inentendible.

Pablo Rodríguez
