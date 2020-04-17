La violencia en los barrios populares de la Ciudad: "La falta de agua obstaculiza cualquier medida lógica de higiene"
Mujeres luchadoras por el agua de los barrios populares de la Ciudad, presentaron una acción de amparo para que el Gobierno porteño formalice el acceso inmediato al agua potable y a saneamiento, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus y dengue. La ingeniera María Eva Koutsovitis, que acompaña la causa, sostiene que la crisis del agua es una violencia invisibilizada que clausura la autonomía de las mujeres pobres.