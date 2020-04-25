Omitir para ir al contenido principal
Protesta en la puerta del Rivadavia
Coronavirus: reclamo en hospitales porteños por falta de elementos de protección
Trabajadores de la salud de una decena de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron la “falta de insumos básicos” para la protección de quienes atienden a pacientes con síntomas de cor
Adrián Figueroa Díaz
25 de abril de 2020 - 3:01
El personal de la salud reclama al gobierno de Rodríguez Larreta ante la falta de elementos para protegerse del coronavirus.
