Protesta en la puerta del Rivadavia

Coronavirus: reclamo en hospitales porteños por falta de elementos de protección

Trabajadores de la salud de una decena de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron la “falta de insumos básicos” para la protección de quienes atienden a pacientes con síntomas de cor

Adrián Figueroa Díaz
El personal de la salud reclama al gobierno de Rodríguez Larreta ante la falta de elementos para protegerse del coronavirus.
