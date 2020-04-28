Omitir para ir al contenido principal
Cursar en tiempos de pandemia: problemáticas y debates sobre el uso de tecnologías online
Educación a distancia, una solución desigual
Con 11 millones de estudiantes en 64 mil escuelas, el método no puede ser único. Acá, los especialistas debaten cómo seguir.
Brian Majlin
28 de abril de 2020 - 14:25
Entre la sobrecarga de tarea y la angustia por la falta de contacto, los jóvenes están aprendiendo a aprender de otras formas.
(CPS)
