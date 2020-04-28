Omitir para ir al contenido principal
PortadaNo

Cursar en tiempos de pandemia: problemáticas y debates sobre el uso de tecnologías online

Educación a distancia, una solución desigual

Con 11 millones de estudiantes en 64 mil escuelas, el método no puede ser único. Acá, los especialistas debaten cómo seguir.

Brian Majlin
Brian Majlin
Entre la sobrecarga de tarea y la angustia por la falta de contacto, los jóvenes están aprendiendo a aprender de otras formas.
Entre la sobrecarga de tarea y la angustia por la falta de contacto, los jóvenes están aprendiendo a aprender de otras formas. (CPS)

Temas en esta nota: