El proyecto de Emergencia Económica propone diferir el pago de sueldos 

Larreta busca más poder para manejar los fondos

La iniciativa enviada a la Legislatura plantea la posibilidad de despedir trabajadores y evitar los controles de las partidas presupuestarias. Hay rechazos de la oposición y las dos CTA porteñas.

Werner Pertot
