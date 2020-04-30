Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Un artículo indispensable de Ignacio Ramonet

Coronavirus: La pandemia y el sistema-mundo

El director de Le Monde Diplomatique en Español ofrece un pormenorizado análisis sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas de la pandemia de coronavirus. Cómo se llegó a esta situación y los escenarios que se ofrecen a futuro.

Ignacio Ramonet
Ignacio Ramonet

Temas en esta nota: