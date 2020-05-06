Omitir para ir al contenido principal
PortadaNo

El rapero está varado en Miami y pasa el tiempo tratando de terminar su propio videojuego

LIT killah: "La frescura del trap capturó a la juventud"

Su flow y velocidad como MC le valieron un fanatismo que ahora, con sus temas urbanos, consolidó con un éxito internacional.

Mario Yannoulas
Mario Yannoulas
A las millones de reproducciones de sus canciones, el rapero de 20 años le sumó ahora su videojuego LIT killah The Game.
A las millones de reproducciones de sus canciones, el rapero de 20 años le sumó ahora su videojuego LIT killah The Game. (Juan Pablo Soler)

Temas en esta nota: