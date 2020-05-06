Omitir para ir al contenido principal
El rapero está varado en Miami y pasa el tiempo tratando de terminar su propio videojuego
LIT killah: "La frescura del trap capturó a la juventud"
Su flow y velocidad como MC le valieron un fanatismo que ahora, con sus temas urbanos, consolidó con un éxito internacional.
Mario Yannoulas
06 de mayo de 2020 - 20:56
A las millones de reproducciones de sus canciones, el rapero de 20 años le sumó ahora su videojuego LIT killah The Game.
(Juan Pablo Soler)
