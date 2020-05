Inevitables

TEATRO

Last call, último llamado

Una secuencia vertiginosa y explosiva, en un clima de suspense de película y música de free jazz de los años ’50, inicia el espectáculo. Las turbinas del avión, la voz del aeropuerto dando el último llamado y un poema recitado por Batato Barea marcan el final. Entre ambos extremos, en ese aeropuerto laberíntico, su protagonista habrá pasado por la calma, el enojo, el temor, la desesperación, la violencia, la risa. Escrita, dirigida e interpretada por Gabriel Chamé Buendia, se trata de un espectáculo en clave de clown que cuenta las peripecias de Mr. Piola, para quien tomar un avión se convierte en una especie de aventura desopilante que conjuga lo absurdo, lo cómico y lo trágico. La iluminación y la escenografía son de Jorge Pastorino, el vestuario de Cecilia Allassia, y la música original de Sebastián Furman. Estrenada en el 2014 en la sala Luisa Vehil del Teatro Cervantes, la obra se presentó también en las temporadas 2015 y 2016. Se podrá ver online hasta el martes 12. Más información en teatrocervantes.gob.ar

Disponible a través de Cervantes Online.

TABA en casa

Entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo se realizó una edición especial del Festival Temporada Alta, que desde hace ocho temporadas se realiza en Timbre4. En esta oportunidad, junto con su similar de Girona, el Festival se realizó en una modalidad online, presentando registros audiovisuales de obras de España, Chile, México y Gran Bretaña que pasaron por su programación en años anteriores, con el agregado de charlas y películas. Hasta hoy a las 21, todos los contenidos seguirán disponibles a través de la web del teatro, bajo el sistema que Timbre4 ha dado a llamar a la gorra online, que se implementa a través de un botón que permite realizar un aporte voluntario. El 50% de lo recaudado es para la compañía y el otro 50% para el teatro.

Disponible a través de temporadaaltaenbuenos aires.com.

MÚSICA

Viajantes

“Si no vas a creer, mejor no digas nada”, se le escucha cantar a Pablo Dacal apenas arranca el único disco de aquel ¿super? grupo que armaron exactamente once años atrás junto a Alfonso Barbieri, Manuel Onis y Juan Jacinto. Y la frase aún hoy funciona perfectamente como presentación --especialmente en medio de la cuarentena--, ahora de la flamante reedición online de aquel hermoso sueño colectivo, que entonces apenas si dio como fruto evidente el disco y una presentación en vivo, pero que durante los años transcurridos ha entregado cruces permanentes y destinos paralelos de casi todos sus integrantes. Un grupo de cantautores y multiinstrumentistas que, con el Charly García de La Máquina de Hacer Pájaros como estandarte, se empecinó en juntar sus talentos en busca de la canción, una épica que se coronó con una versión de La hora de los magos, de Jorge De La Vega, para la que reunieron las voces de Melingo, Nebbia, Miguel Zavaleta, Palo Pandolfo, Calamaro, Fontova, Páez, Jorge Serrano, Marcelo Moura y Miguel Cantilo, toda una declaración de influencias y principios que --como decía aquella canción-- es necesario cantar de nuevo una vez más.



Efervescencia

Debut discográfico de Axel Scheinsohn, guitarrista, compositor y docente especializado en jazz, que fue seleccionado para la big band del conservatorio Manuel de Falla y formó el dúo South Beat, junto a Andrés Mitchelstein con contrabajo y voz. Con un repertorio basado en composiciones originales, Efervescencia es un disco de jazz interpretado por un cuarteto de jovenes promesas de la escena local, integrado por Camila Nebbia en saxo tenor, Hernán Cassibba en contrabajo y Guillermo Harriague en batería. Scheinsohn viene tocando con ellos desde 2018, trabajando en vivo el repertorio de este debut que ya está disponible online.

ONLINE

El nombre de la Rosa

Para muchos espectadores, la adaptación de la célebre novela de Umberto Eco dirigida por el francés Jean-Jacques Annaud es y será la definitiva. Y el rostro de Sean Connery el único imaginable para animar los rasgos de William von Baskerville. Pero John Turturro soñó con otra posibilidad y durante años intentó llevar a la pantalla su propio proyecto basado en las aventuras del monje detective. Coescrita y producida por el actor, quien además se reservó lógicamente el rol titular, esta miniserie en ocho episodios coproducida por la RAI vuelve a reconstruir el enigma detrás de las muertes en la abadía benedictina, en el año 1327. La duración extendida permitió ahondar en muchos pasajes de la novela eliminados del largometraje. Junto a Turturro se pasean el británico Rupert Everett, como el implacable inquisidor Bernardo, y el italiano Fabrizio Bentivoglio, uno de los actores más populares de su país. Los abonados a la plataforma Starzplay ya pueden disfrutar de la saga en su totalidad.

Hollywood

Esta creación de los guionistas Ryan Murphy (American Horror Story, Nip/Tuck) e Ian Brennan (Glee) para Netflix ofrece una mirada cáustica y oscura –aunque con bastante sentido del humor– sobre el Hollywood de finales de los años 40 y comienzos de los 50, cuando El Método estaba a punto de reemplazar definitivamente el viejo estilo clásico de actuación. Los protagonistas son un grupo de aspirantes a actores y actrices, empleados rasos de los Estudios Ace, entre ellos un jovencísimo y aún desconocido Rock Hudson. Otro joven, de nombre Jack Castello, descubre de pronto que la fama no es algo sencillo, y termina transformándose en el nuevo trabajador de una particular estación de servicio.

CINE

Circus of Books

¿Qué empujó a Karen y Barry Mason, un matrimonio judío de Los Ángeles absolutamente tradicional, a tomar las riendas de un comercio de porno gay y transformarlo en un éxito a comienzos de los años 80? Esa es la historia que cuenta este documental, dirigido por la hija de la pareja, Rachel, a partir del retrato actual de los miembros de la familia y una buena cantidad de material de archivo personal y público. A través de un relato sorprendente, el film ilumina las zonas de libertad y disidencia en un negocio muchas veces acusado de obsceno (Barry estuvo a punto de ir a la cárcel), se recuerda con tristeza la epidemia de VIH hace más de tres décadas y el hijo menor reconstruye los duros pasos que tuvo que dar antes de salir del clóset. Las escenas finales registran los últimos días de actividad de la “librería”, víctima de los cambios en el consumo de material XXX durante la era digital. Entre otros entrevistados, el mismísimo Larry Flynt tiene algunas cosas para decir acerca de los Mason.

Las furias

La cada vez más prolífica realizadora argentina Tamae Garateguy acaba de estrenar en la plataforma CineAr Play este reversión nac&pop del western. En realidad, no sólo eso, sino también las aventuras de parejas románticas en fuga y los relatos clásicos de indios y cautivas, aunque aquí el villano es de tez blanca y semblante de patrón de estancia (Daniel Aráoz). Los héroes de ocasión son la hija del dueño de las tierras (Guadalupe Docampo), víctima de abusos de toda clase en el seno de su hogar, y el muchacho que la rescata (Nicolas Goldschmidt), miembro joven de una comunidad aborigen a punto de ser expulsada de su territorio. Misticismo, romance, violencia y bastante sangre completan el paquete.

TV

I Know This Much is True

La nueva apuesta dominguera de HBO es esta aproximación a lo que podría llamarse tragedia moderna. Basada en la novela del mismo título (nunca editada en idioma español) del autor Wally Lamb, la historia está interpretada por Mark Ruffalo… por partida doble. El actor encarna a dos hermanos gemelos que no podrían ser más diferentes: uno flaco, el otro fornido, uno con barba y el otro afeitado al ras (ayudando, de paso, a la diferenciación inmediata en la pantalla). Los dos, sin embargo, llevan encima problemáticas psicológicas de envergadura, aunque sólo uno de ellos necesita atención clínica. La historia comienza con la hospitalización en una institución mental de Thomas, al tiempo que Dominick –quien ha pasado gran parte de su vida ayudando a su problemático hermano– intenta un traslado a un lugar mejor. Derek Cianfrance dirigió los seis episodios de la miniserie, que también incluye papeles importantes de Juliette Lewis y Rosie O'Donnell,

A partir de hoy, domingos a las 22, por HBO.

Poldark

La señal Film & Arts comenzó a emitir la cuarta temporada de esta serie inglesa producida por la prestigiosa BBC. Como bien lo saben sus seguidores, se trata de un drama histórico con condimentos épicos y románticos protagonizado por Ross Poldark, un soldado del Imperio Británico que es dado por muerto durante la guerra por la independencia de los Estados Unidos. Al regresar (de incógnito) a su tierra natal, el joven se entera de que su padre ha fallecido dejando detrás una gran cantidad de deudas. Su prometida, en tanto, ha decidido casarse con otro hombre. La historia está basada en los doce libros del escritor Winston Graham sobre la familia Poldark.

Miércoles a las 21, por Film & Arts