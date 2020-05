Una apuesta a abrir actividades paso a paso

Tras el anuncio de la cuarta fase de la cuarentena del viernes, el intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti (ver aparte) dieron precisiones sobre la habilitación, que será gradual, de nuevas actividades y horarios. Los bancos, por la mañana, de 8.30 a 13.15 y la actividad comercial, después de las 13, son algunas de las regulaciones de esta nueva etapa en Rosario, que será evaluada en quince días. "Si actuamos con mucha prudencia, no vamos a retroceder", dijo ayer el intendente en diálogo con Rosario/12. Javkin agradeció la mención del Presidente a lo hecho en la ciudad, y también hizo una mención especial a Hermes Binner como el artífice del sistema de salud rosarino. Además, dio las pautas a seguir con niñas y niños, para quienes se habilitan salidas muy controladas y de pocos metros, junto a sus madres o padres.

--En un tramo de la conferencia de prensa del viernes, el Presidente puso como ejemplo a Rosario. "Hicieron las cosas bien", dijo Alberto Fernández.

--Se lo agradecemos, realmente, y lo hago en nombre de la ciudad, y la verdad es que tanto Rosario como la provincia de Santa Fe está logrando un resultado sanitario importante, provisorio --tenemos que tratar de mantenerlo-- pero sobre todo valorable porque tuvimos casos y problemas, con algunos calificados como "comunitarios".

--Eso también se vio en la conferencia del Presidente junto al gobernador Axel Kicilloff y al jefe de gobierno de Caba, Horacio Rodríguez Larreta, y quedó claro que hay en principio puntos críticos como el transporte público de pasajeros, los geriátricos y la zonas vulnerables, con condiciones de vivienda e infraestructura precarias, como las villas, y en Rosario tuvimos casos así...

--Si, tuvimos casos en barrios con complejidad habitacional.

---Porque el "quedate en casa" va bien si tenés casa donde quedarte...

-- Claro, siempre lo dijimos, es distinto el aislamiento dependiendo de las condiciones, pero aun así lo pudimos contener porque se respetó la idea comunitaria de no moverse del barrio, porque el barrio protege. Y también nuestra red de atención primaria en centros de salud. La verdad es que el mejor homenaje en vida que se le puede hacer a Hermes Binner es ver cómo ha operado el sistema de salud y además las redes de instituciones como vecinales, comedores, ONG.

--Esos casos no escalaron como en CABA, en la villa 31 por ejemplo...

--Así es, llevamos 14 días sin nuevos positivos, pero yo agregaría un cuarto punto de preocupación a los tres que describías vos en tu pregunta y es hoy, a partir de esta nueva etapa que estamos trabajando con la provincia, que es el nivel de controles en ruta, sobre todo con el crecimiento de contagios en CABA y provincia de Buenos Aires. El vinculo de transporte de mercaderías, expresos, es para estar muy atentos, tenemos una "capilaridad" que obliga a meter una mirada fuerte.

--¿Eso incluiría controles camineros y en la entrada a la ciudad?

--SI, eso ya se dispuso, pero además vamos a reforzar los protocolos, como por ejemplo con las empresas que trabajan en el traslado de carga.

--¿Qué cambia a partir de mañana, qué cosas que no vimos o tuvimos estos 50 días comenzarán a aparecer?

--Ayer sábado ya empezamos con las mudanzas y actividad inmobiliaria, reactivamos la obra de construcción privada hasta 5 trabajadores simultáneamente, en lugares que no estén habitados o negocios que no estén funcionando, y fundamentalmente los oficios como plomero, albañiles, vidrieros, electricistas y desde mañana arranca la actividad comercial cambiando los horarios.

--¿A contraturno de los bancos ?

--Cambiamos los horarios de bancos, ellos abrirán de 8 a 13, y a partir de esa hora habrá actividad comercial y atención de servicios. Es decir todo por la tarde, lo mismo que las profesiones liberales que ya están en marcha.

--¿Los bares, restaurantes, pizzerías, casas de comida ?

--Seguiríamos como estamos, pero al abrir la actividad comercial vamos a insistir en el sistema de delivey, ya que seguimos pensando que lo mejor es no salir. El que pueda manejarse por internet debería seguir haciéndolo de ese modo, y para eso vamos a trabajar mucho en el comercio gastronómico local, por el abuso al que lo han sometido las aplicaciones que hacen el delivery, cobrando comisiones de hasta el 33%. Por eso estamos pensando instrumentar un sistema mas rosarino, con el modelo de "vidrieras en red" reforzándolo para que tenga impacto en el rubro gastronómico porque están siendo víctimas de un abuso por parte las aplicaciones conocidas, que además complican el asunto porque sus repartidores no tienen buenas condiciones de trabajo y le cargan una gran comisión al comercio.

--¿Peluquerías?

-- Sí, de lunes a lunes, siempre de tarde. Lo mismo podólogos, o manicuras, y todo lo ligado a la higiene y la salud.

--¿Agencias de lotería y comercio de indumentaria?

-- Si, todo eso a la tarde, en el caso de zapaterías o ropas, un cliente por vendedor y un vendedor cada 20 metros, los demás compradores esperando fuera del local. Sábados a la mañana en el centro, y sábados y domingo que no hay bancos entre las 9 y las 18 en los barrios. Vamos a empezar así, y vamos a ir viendo que cosas hay que ajustar, ya que hay cosas encadenadas en los horarios de atención y también en algunos servicios públicos que nosotros vamos a tener que generar como por ejemplo al habilitar obras, vamos a tener que tener inspección de obras.

--¿Y atendiendo a determinas prioridades?

--La principal es no saturar el transporte público. Esa es absoluta. Es el único lugar masivo de riesgo y es donde tenemos que poner la mirada.

--¿Va a haber cambios de frecuencia, recorridos o algo diferente?

--Nosotros tenemos un sistema de alerta de coches llenos que nos permite reforzar, en general se ha concentrado a mediodía, a las 12 exactamente y lo medimos todos los días, por eso partir en dos la jornada y las actividades. Y como hemos visto que hay recorridos que concentran mucha demanda para determinadas líneas, vamos a adoptar una política de movilidad en relación a promocionar las bicicletas y otros mecanismos precisamente para esa zonas de la ciudad.

--¿Cómo se ido modificando la circulación en la ciudad?

--Hoy debemos tener en el pico una movilidad cercana al 40%, y estamos seguros que a partir de mañana lunes va a pasar el 50%, por lo menos los primeros dos o tres días.

--¿Vos crees que luego puede pasar lo que en ciudades como Rosario pero en otros países, que pudiendo salir la gente prefiere quedarse ?

--Puede ser, ojala sea así, porque seamos claros, la exposición al contagio es saliendo o tomando contacto con alguien. Yo entiendo el reclamo y la ansiedad por salir. Nosotros ahora estamos habilitando actividades económicas y productivas porque había una demanda en ese sentido. Mirá, habilitamos mudanzas y en tres horas teníamos cubierto el cupo del día entero y casi el segundo día.

--¿Cuántas son?

--Ayer fueron 400 y hoy vamos a tener alrededor de 500.

--Casi mil mudanzas en 2 días.

--Si, ya tenemos casi cubierto el cupo para el fin de semana que viene, porque esto es solo sábados y domingos. Y después va a ir cediendo, ya que ahora se "amontonaron" los contratos vencidos, y también estamos trabajando con las asociaciones de inquilinos para que no hay abusos ya que al habilitar la mudanzas pueden aparecer presiones para desalojos y como se sabe hay vigente un decreto nacional que los ha suspendido, y también estamos hablando con las cámaras inmobiliarias.

--De a poco se van poniendo las cosas en marcha...

--Sí, pero lo que tenemos que hacer es tratar de no retroceder, si tuviéramos que hacerlo sería muy atrás, a un momento mucho mas duro. Por eso vamos a iniciar esta etapa, medir 14 días, ir trabajando protocolos para otras actividades, y pasadas estas dos semanas si el resultado sanitario es bueno, seguiremos avanzando.

--¿Lo que empiece a ocurrir mañana desde el punto de vista epidemiológico lo vamos a saber recién el 25 de mayo?

--Tal cual, ese es el tema. Nosotros tomamos la decisión hoy y "la foto" la vemos dentro de 14 días.

--Porque como venimos es probable que sigamos escuchando estos días que no hay casos, o muy pocos, pero eso es el resultado de hace dos las semanas...

--Así es, nosotros después del fin de semana que viene vamos a empezar a tener una idea de lo que representa esta apertura.

--¿Tal vez haya un incremento de casos, esto esta sopesado?

--Es muy probable que suceda, ya que mas movimiento y mas circulación genera mas posibilidades de contagio. Por eso yo le insisto a la gente tenemos que aprovechar las oportunidades con criterio, por eso no hemos avanzado en lo recreativo.

--Ese punto falta saber qué sucede con los chicos, porque en CABA pueden salir el fin de semana con su padre o madre y pasear cerca, pero en Provincia de Buenos AIres, Kicilloff lo redujo a una ida al almacén o la farmacia con el papá o la mamá y nada más...

-- Bueno, algo así, a pasear al perro, a algún comercio del barrio, no a un súper por ejemplo. Una vueltita, ahí no mas. Confiamos en el criterio de los padres mas que esos mecanismo de numero de documento u otras alternativas que además son difíciles de controlar. Lo mas importante es no perder de vista que estamos frente a una pandemia de un virus que circula. Y que si no exponemos menos vamos a salir mas rápido.

--Además aunque por ahora el clima ha ayudado, ahora se viene el frío...

--Tal cual, todavía no entramos en un invierno y no sabemos como se va a comportar el virus en esta estación en el hemisferio sur. Aún con un invierno que pinta como no tan crudo, hay que estar atentos. Por eso yo quiero agradecer mucho a los rosarinos. Esto que estamos viviendo es muy duro, es inédito, nadie se lo imaginaba y entonces hay ser medidos, cautos y tratar de no retroceder después de tanto esfuerzo. Yo agradezco realmente la comprensión y el compromiso porque se fue acatando todo lo que se ha dispuesto y coordinado entre los diferentes niveles del Estado. La inmensa mayoría lo tomó bien, hizo caso a las sugerencias y nos ha ido bastante bien en relación a otros lugares. Entonces, más que nunca prudencia. Ahora más que nunca prudencia. Si lo hacemos con prudencia no vamos a retroceder y seguiremos generando alivio hacia adelante en todos los sentidos.