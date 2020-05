Una pareja rosarina decidió que el coronavirus no le iba a arruinar la boda, y decidió festejar su casamiento en forma virtual por la plataforma zoom, según relata el diario digital Rosarioplus. Magui e Ivan tuvieron juez y testigos, dress code, mesas, fotógrafo y hasta el DJ después de las medianoche. "Veníamos organizando nuestra boda para el 9 de mayo. Pensamos qué hacíamos si llovía o si hacía mucho frio, pero esto de la cuarentena se escapó de nuestros cálculos. Con los días nos hicimos ya la idea que no íbamos a poder concretar la bota de forma tradicional, pero hace unas dos semanas pensamos si podíamos hacer algo igual”, contó Iván. Tenían unos 200 invitados en la celebración "real" y por videollamada sumaron algunos que no iban a poder estar: los amigos de otras ciudades del mundo.