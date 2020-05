Durante la conferencia diaria que da el gobierno provincial, la directora de Epidemiología Carolina Cudós informó que no hubo nuevos casos de Covid-19 en Santa Fe en las últimas 24 horas. Le siguió el secretario de Trabajo y Empleo Juan Manuel Pusineri, quien se encargó de detallar todo lo que sigue prohibido a pesar de que la provincia haya ingresado en la fase 4 de la cuarentena. "No están permitidas caminatas al aire libre, ni hacer ejercicios físicos al aire libre, ni reuniones sociales, todo está terminantemente prohibido". Aclaró que los municipios o comunas tampoco tienen permitido dar autorizaciones en ningún caso. "Se trata de una liberación de actividades y no de cuestiones recreativas", insistió.