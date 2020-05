Del disco de Gusano Gris al fondo solidario del Inamu

#HoyPorTi El Instituto Nacional de la Música levantó una iniciativa del músico y luthier Oscar Fischer (quien donó parte de sus ingresos) y creó el Fondo Musical Solidario, para que personas, empresas y organizaciones civiles puedan donar y así ampliar los beneficios para músicxs de la Convocatoria de Fomento Solidario, que busca amortiguar los efectos de la suspensión de las actividades en el sector por la pandemia.

#HacelaSimple Más conocido como actor por su áspero rol de Gusano Gris (el soldado emasculado de Game Of Thrones) que como músico, Raleigh Ritchie soltó Aristocrats como anticipo de su segundo disco solista, Andy. En la misma, los californianos Weezer sacaron Hero, adelanto manija de su próximo álbum, Van Weezer, que fue pospuesto por la pandemia. Y también hay nuevas canciones de los australianos Cut Copy (Love Is All We Share , su primer simple estreno en tres años), el inglés Badly Drawn Boy (I Need Someone to Trust, anticipo de su disco Banana Skin Shoes), los colombianos Monsieur Periné (Mundo paralelo, con feat de la estrella boricua Pedro Capó) y el ribereño San Ignacio (O bem, con feat de los brasileños Projeto Mujique).

#AltaTemporada Abrazame hasta la próxima serie. La historia de la chica de campo rescatada de una secta que intenta reiniciar su vida en Nueva York dio lugar a Unbreakable Kimmy Schmidt, tira casi de culto que tras dos temporadas vuelve con la historia interactiva Kimmy vs The Reverend, este 12/5 en Netflix. Además, la plataforma subirá la tercera de la nórdica-freak Sorjonen y las debutantes The Eddy (sobre un club de jazz en París) y Valeria (culebrón español sobre las novelas best-seller de Elísabet Benavent). Y, si aún no la viste, TNT Series sumó nueva oportunidad para entrarle a la primera de The Fall, con Gillian Anderson.

#DeCatálogo Hay nuevos lanzamientos discográficos de El Fin del Cuento (su EP Una sola en el infinito), de Biomas (Metadata, disco con clima distópico y cinematográfico), de los colombianos Salt Cathedral (Carisma, álbum bilingüe con latir sudamericano y sonido Berklee) y de Manolo, el asistente más conocido de La Vela Puerca (Manolo y Los Vespass).

#VideosConCrema Acostadetodo –plan solista de Mariano Acosta, ex Don Adams y Fantasmagoria– soltó el clip de Ilegal, grabado de noche en las calles del centro porteño y Puerto Madero, como anticipo de su primer EP. Les Päjares le dieron clima de zapada rural al video de Qué bello, grabado una noche sin mosquitos, en el pasto de una vieja casona de campo en Alegre, pueblito de la provincia de Buenos Aires. Y Niños Envueltos convocó al ilustrador Enrique Szlendak para el clip animado de Las muñecas de Navarro Montoya. Además, Ser se sumó al dogma de clips de cuarentena grabados cada uno en su casa, con Vamos a hacerlo, canción inspirada en una letra de Fito Páez.