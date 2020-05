Los cuarenta de Maxi

"No me modifica nada lo político en Newell’s, yo no me voy a postular ni con uno ni con otro, yo soy de Newell's con cualquier comisión", aseveró Maxi Rodríguez, el ídolo leproso que renovará contrato por un año más en una entidad donde habrá elecciones este año. "Se vienen momentos complicados, la idea es que los empleados cobren, será preocupante si esto sigue así, lo iremos viendo mes a mes, pero queremos que los empleados estén al día", recalcó la Fiera.

En conferencia de prensa, ayer Maxi Rodríguez celebró su permanencia en el plantel un año más. "Nunca me imaginé estar a los 40 años (los cumple en enero) jugando por todo lo que esto conlleva y la presión que hay”, admitió el ídolo del parque.

"Si no tengo una pelota me vuelvo loco, hay que tratar que la cuarentena no nos tire abajo, por ahora la llevamos de la mejor manera", reconoció Maxi. “Pero esto va semana a semana, tal vez se puede esperar un poco más para tomar ciertas decisiones, tal vez se pueda jugar el torneo antes de diciembre, y creo que los descensos no se tendrían que sacar, sino se empieza a emparejar para abajo", opinó la Fiera, quien espera por su amigo Scocco en Newell's para el segundo semestre del año: "Como todos dicen `quedate en tu casa’, pero a Nacho le digo `te esperamos en casa’".