Tratamientos en pie

La directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), Patricia Gallardo, recomendó a los pacientes oncológicos "no suspender tratamientos" salvo indicación médica expresa y mantener contacto con el personal del sistema de salud para hacer el seguimiento de cada caso durante la pandemia. Durante el reporte diario que realiza el Ministerio de Salud, Gallardo advirtió que los pacientes con cáncer tienen "mayor riesgo a bajar sus defensas por la propia enfermedad o por el tratamiento al que están recurriendo". Además, recordó que es importante tomar todas las medidas preventivas contra el coronavirus, desde respetar la cuarentena hasta delegar la mayor cantidad de tareas posibles en personas que no tengan factores de riesgo.