El gobierno provincial propuso créditos para las peluquerías

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, propuso créditos de hasta 50 mil pesos para que las peluquerías de la provincia puedan hacer frente a la crisis generada por la cuarentena obligatoria debido a la pandemia de la Covid-19.

La propuesta surgió luego de una reunión con el presidente del Centro Mutual de Peluqueros y Peinadores, Pablo Copa. Se prevé que en esta semana salga el decreto oficializando la medida.

"Estuvimos conversando con el ministro Dib Ashur el miércoles, después nos contestaron que habrá una línea de 50 mil pesos para aquellos que reúnan las condiciones", manifestó Copa a Salta/12.

Si bien la medida no se oficializó aún mediante un decreto, Copa ya dispone de los requisitos que le envió el gobierno. Deben tener constancia de inscripción en Rentas y en la AFIP, ya que la línea crediticia es "para quienes tienen locales habilitados o tengan un proyecto de peluquería", indicó Copa.



"Hemos llevado un listado de 200 peluqueros", detalló. Aclaró que el crédito estaría disponible para que se inscriban peluqueros y peluqueras de toda la provincia, estén o no asociados al Centro Mutual que preside. "Nos dijeron que será con tres meses de gracia y después a pagar en 12 meses con interés de tasa cero", puntualizó.

"Fuimos a la reunión con Dib Ashur a pedir también por peluqueros que trabajan de forma no registrada pero nos dijeron que para ellos están los planes sociales", expresó Copa.

El presidente del Centro Mutual dijo que el crédito servirá "para paliar parte del pago de alquileres; la compra de productos de peluquería cuyo precio aumentó; ayudar a los empleados, pagar impuestos de luz, gas, teléfono, rentas, DGI, AFIP, y para adquirir productos que exige el protocolo: alcohol, guantes, servilletas, etc".

Aún no hay plazos para la presentación de papeles ni detalles del crédito. Desde el Ministerio de Economía informaron a Salta/12 que el decreto saldrá esta semana con sus especificaciones. El Centro Mutual de Peluqueros quiso dar a conocer el compromiso del gobierno para con el sector.



"Esta situación es muy grave, no se están dando cuenta (en los distintos estratos de gobierno) que va a haber serios problemas. Estamos mal. Pedíamos trabajar y estamos contentos de volver a hacerlo. El problema es que la gente estuvo dos meses sin trabajar, los sueldos se rebajaron. Los impuestos se siguen cobrando, los productos subieron. Esto va a ser duro", evaluó Copa.

También planteó que quienes se dedican al oficio "no tienen dos o tres entradas ni sueldo seguro fijo". Pidió a los peluqueros y las peluqueras que "cuiden el protocolo y que habiliten sus locales porque, si no, el Estado no los va a poder ayudar".

A propósito de las habilitaciones, Copa dijo que el viernes pasado hablaron con la intendenta Bettina Romero, mediante videollamada. "Hablamos con la intendenta para ver si nos da flexibilidad para pagar impuestos y analizar el caso de quienes no tienen habilitados los negocios". La mandataria derivó el asunto al presidente del Ente de Desarrollo Económico, Pablo Santoro, quien se reunió con Copa y habría compromiso de ambas partes para continuar con las gestiones.