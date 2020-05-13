Omitir para ir al contenido principal
La irónica respuesta de la vicepresidenta a la senadora

El cruce de Cristina Kirchner con Silvia Elías de Pérez: "Muchas gracias, senador"

Cristina Fernández de Kirchner y Silvia Elías de Pérez volvieron a protagonizar un cruce en el Senado.

Cristina Fernández de Kirchner, durante la sesión de esta tarde en el Senado.
Cristina Fernández de Kirchner, durante la sesión de esta tarde en el Senado.

