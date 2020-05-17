Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
En primaria y secundaria habrá "evaluaciones formativas"
Educación: no habrá calificaciones con nota mientras dure la pandemia
El Consejo Federal de Educación decidió por unanimidad que no haya calificaciones numéricas en el país por la situación de excepcionalidad que generó el coronavirus, en un contexto de clases presen
17 de mayo de 2020 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Educación
Nicolás Trotta
Diario