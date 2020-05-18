Omitir para ir al contenido principal
La intendenta de Quilmes recibió el resultado del test
Coronavirus: Mayra Mendoza no tiene covid-19
El Municipio informó que el resultado del hisopado realizado a la Intendenta dio negativo para ella y para los demás funcionarios quilmeños que visitaron un hospital con directivos contagiados.
18 de mayo de 2020 - 14:17
El Municipio de Quilmes informó que el resultado del hisopado realizado a la Intendenta Mayra Mendoza dio negativo.
