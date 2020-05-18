Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

La intendenta de Quilmes recibió el resultado del test

Coronavirus: Mayra Mendoza no tiene covid-19

El Municipio informó que el resultado del hisopado realizado a la Intendenta dio negativo para ella y para los demás funcionarios quilmeños que visitaron un hospital con directivos contagiados.

El Municipio de Quilmes informó que el resultado del hisopado realizado a la Intendenta Mayra Mendoza dio negativo. 
El Municipio de Quilmes informó que el resultado del hisopado realizado a la Intendenta Mayra Mendoza dio negativo. 

Temas en esta nota: